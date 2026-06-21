Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, sadece sınav salonlarının içinde değil, dışarıda da adeta bir ömre bedel saniyelerin yaşanmasına neden oldu. Geleceklerini belirleyecek olan TYT ve AYT oturumları için aylardır çalışan öğrencilerin en büyük kâbusu, sınav sabahı gerçek oldu. Ancak o kâbusu mucizeye dönüştüren, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin özverili müdahalesi oldu.

GİRİŞ BELGELERİNE BAKTIKLARINDA DÜNYA BAŞLARINA YIKILDI

Büyük dram, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabahı başladı. Sınava girmek üzere büyük bir heyecanla Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’ndeki Turgut Özal Üniversitesi Yerleşkesi’ne gelen ikiz kız kardeşler, kapıdaki görevlilerle birlikte büyük bir şok yaşadı. Giriş belgelerini kontrol eden ikizler, sınava girecekleri asıl merkezin kilometrelerce uzaktaki Yeşilyurt Yerleşkesi olduğunu fark etti.

Sınav saatinin yaklaşması ve Malatya trafiğinin ortasında yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafenin bulunması, ikiz kardeşleri ve annelerini gözyaşlarına boğdu. Genç kızların tüm emeklerinin çöpe gitme ihtimali belirdiği o anlarda, annenin çaresiz çığlığı bölgede görev yapan güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

30 KİLOMETRELİK MESAFEDE SİRENLER ZAMANA KARŞI ÇALDI

Annenin yardım talebi üzerine 1. Jandarma Motorlu Trafik Timi ekipleri için adeta zaman durdu. İkiz kız kardeşleri hemen jandarma araçlarına alan motorize ve trafik ekipleri, sirenlerini açarak Malatya caddelerinde zamana karşı nefes kesen bir yarış başlattı.

Trafik yoğunluğunu profesyonelce aşan ve adeta dakikalarla çarpışan jandarma ekipleri, 30 kilometrelik yolu adeta eriterek öğrencileri Yeşilyurt Yerleşkesi’ne ulaştırdı. Sınav salonunun kapısına gelindiğinde saatler, kapıların kapanmasına sadece 5 dakika kaldığını gösteriyordu. İkizler, jandarmanın bu kahramanca hamlesi sayesinde salonlara adım atarak geleceklerini kurtardı.

BENZER KABUS AYT’DE DE TEKRAR ETTİ YİNE 5 DAKİKA KALA!

Jandarmanın bu zorlu ve takdir toplayan sınav mesaisi sadece ilk günle sınırlı kalmadı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesinde de benzer bir panik dalgası yaşandı. Yine sınav merkezini karıştırarak Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi’ne gelen bir başka öğrenci, sınav yerinin Yeşilyurt olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Yine bir annenin jandarmaya sığınmasıyla başlayan ve yaklaşık 30 kilometre süren ikinci zamana karşı yarış da mutlu sonla bitti. Ekiplerin hızlı, güvenli ve özverili çalışması sayesinde bu öğrenci de sınava tam 5 dakika kala salonuna yetiştirildi.

YKS süresince kent genelinde kuş uçurtmayan, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kendi canlarını dişine takarak yoğun mesai harcayan Malatya jandarma ekiplerinin bu hamlesi, hem sınava yetişen gençlerin hem de ailelerin gözyaşları içindeki takdir ve teşekkürleriyle ödüllendirildi.