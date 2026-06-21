Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde hatalı ve kademesiz yapılan asfalt çalışması az kalsın bir kazaya davetiye çıkarıyordu. Yeni dökülen asfaltın eski zeminle eşitlenmemesi nedeniyle oluşan kot farkı, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bir MOTAŞ otobüsünün askıda kalmasına yol açtı.

BU NASIL HATA?

Orduzu Mahallesi'ndeki keskin kavşak noktasında dökülen asfaltın mühendislik ve işçilik hatası barındırması mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Yolun eğimi hesaplanmadan ve eski asfalta eşitlenmeden gelişi güzel bırakılan zemin, sokağa giriş yapmaya çalışan sarı renkli MOTAŞ otobüsünün ön ve orta gövdesinin havada kalmasına (askıya alınmasına) neden oldu.

“BELEDİYE KENDİ AYAĞINA SIKTI”

Çevredeki vatandaşlar, her gün yüzlerce aracın geçtiği bu noktada binek otomobillerin zaten sürekli altını sürttüğünü belirterek, "Belediye burayı yaptı ama eski yolla sıfırlamadı. Sonunda kendi otobüsleri de buraya saplandı. Kelimenin tam anlamıyla belediye kendi ayağına sıkmış oldu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yolcu otobüsünün askıda kalması nedeniyle Orduzu’daki mahalle içi trafikte aksamalar yaşandı. İçindeki yolcuların tahliye edilmesinin ardından, talihsiz araç için çalışma yapıldı.