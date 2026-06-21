Malatya’da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yasa dışı silahlanma ve uyuşturucu ticaretine karşı amansız bir mücadele yürütülüyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği planlı operasyonlar, zehir tacirlerine ve suç odaklarına büyük bir darbe daha vurdu. Üç gün süren titiz takibin ardından yakalanan 7 şüpheli hakkında adli makamlar son sözü söyledi.

MALATYA'DA NEFES KESEN 3 GÜN: ZEHİR MADDELERİ DAĞITILAMADAN YAKALANDI

Emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla Malatya sokaklarında gençleri zehirlemeye çalışan şahıslara fırsat tanınmadı. Yapılan aramalarda, ele geçirilen maddelerin miktarı operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İşte Malatya polisinin el koyduğu o maddeler:

186 gram metamfetamin (Son dönemin en tehlikeli maddelerinden biri),

(Son dönemin en tehlikeli maddelerinden biri), 125 adet sentetik ecza hapı ,

, 46 adet ecstasy hap ,

, 30 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi (Yüzlerce kişiyi zehirleyebilecek güçte),

(Yüzlerce kişiyi zehirleyebilecek güçte), 6 gram esrar.

ARAMALARDA CEPHANELİK ÇIKTI RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun bir diğer kritik bacağı ise yasa dışı silahlanmaya yönelik oldu. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde uyuşturucunun yanı sıra suçta kullanılmaya hazır ateşli silahlar bulundu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan detaylı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ADLİYEDE YOĞUN MESAİ 7 ŞÜPHELİ İÇİN KAÇINILMAZ SON

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri, sorguları ve parmak izi incelemeleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya polisinin sokaklardaki denetimlerinin kararlılıkla süreceği öğrenildi.