H Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak beklentilerin altında kalan İspanya, ikinci maçında sahaya ağırlığını koydu. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan'ı dört farklı skorla mağlup eden Avrupa şampiyonu, gruptaki gücünü net bir şekilde kanıtladı. Atlanta'da binlerce taraftarın önünde oynanan ve futbol şölenine sahne olan mücadeleye damga vuran isim ise kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydeden yetenekli oyuncu Lamine Yamal oldu.

PERDEYİ GENÇ YILDIZ AÇTI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan İspanya, golü bulmakta gecikmedi. Kırmızıya bürünen tribünlerin muazzam desteğini arkasına alan on sekiz yaşındaki Lamine Yamal, maçın henüz onuncu dakikasında sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Baena'nın arka direğe kestiği topa kayarak şık bir vuruş yapan genç oyuncu, takımını öne geçiren sayıyı kaydetti.

YAMAL DÜNYA KUPASI TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Suudi Arabistan ağlarını sarsan Lamine Yamal, bu şık golle birlikte unutulmaz bir istatistiğe imza attı. Fas kökenli yetenekli krampon, on dokuz yaşına basmadan Dünya Kupası sahnesinde gol sevinci yaşayan tarihteki yedinci oyuncu unvanını elde etti. Genç yıldızın bu tarihi başarısının ardından gol sevincini secdeye giderek kutlaması ise yeşil sahalarda akıllara kazınan anlar arasına girdi.

OYARZABAL'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

Erken gelen golle birlikte sahadaki öz güveni artan İspanya, rakip yarı alanda adeta fırtına gibi esti. Yirmi birinci dakikada yine Baena'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mikel Oyarzabal, farkı ikiye çıkaran vuruşu yaptı. Bu golden yalnızca üç dakika sonra, Porro'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Cucurella'nın indirdiği topu Olmo şık bir kafa pasıyla arka direkteki Oyarzabal ile buluşturdu. Tecrübeli oyuncu tek vuruşla takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi. İlk yarının sonlarına doğru kalecinin hatalı pasını yakalayan Oyarzabal'ın bir şutu da üst direkten dönerken, İspanya soyunma odasına rahat bir skorla gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK DÖRDE ÇIKTI VE PUAN DURUMU NETLEŞTİ

İkinci yarıya da aynı oyun disipliniyle başlayan İspanya, kırk dokuzuncu dakikada maçın skorunu tayin eden golü buldu. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Cucurella sert bir vuruş yaptı. Kaleciden dönen top, savunma oyuncusu Hassan Altambakti'ye çarparak ağlarla kucaklaştı. Taktiksel anlamda rakibine hiçbir şans tanımayan İspanya, bu galibiyetle puanını dörde yükselterek gruptaki son Uruguay maçı öncesi derin bir nefes aldı. İlk maçında Uruguay'dan puan almayı başaran Suudi Arabistan ise bir puanda kalarak gruptan çıkma hesaplarını Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı son maça bıraktı.