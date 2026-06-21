Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 51 bin keklik ve sülünün doğaya salınacağını açıkladı. Türkiye genelinde doğaya bırakılacak kekliklerin önemli bir bölümü ise Malatya’daki üretim istasyonunda yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik mücadeleye katkı sağlamak amacıyla bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı yaban hayvanının doğaya salınacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya’daki üretim istasyonlarında keklik üretimi yapıldığını belirtti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gönderilecek kekliklerin önemli bir kısmı da Malatya’daki üretim merkezinde yetiştiriliyor.

MALATYA YABAN HAYATINA KATKI SUNUYOR

Doğal yaşamın desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla faaliyet gösteren Malatya’daki üretim istasyonu, her yıl binlerce kekliğin doğaya kazandırılmasına katkı sağlıyor. Üretilen keklikler, uygun görülen habitatlarda doğaya bırakılarak hem yaban hayatının güçlendirilmesine hem de zararlı türlerle mücadeleye destek oluyor.

KENE VE KOKARCAYA KARŞI DOĞAL MÜCADELE

Bakan Yumaklı, doğaya bırakılan kekliklerin özellikle kene popülasyonunun kontrol altına alınmasına katkı sağladığını belirterek, salım öncesinde kekliklerin kene tutulumuna karşı ilaçlandığını söyledi. Sülünlerin ise özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede kullanılacağını ifade etti.

SON 10 YILDA 1 MİLYON KANATLI DOĞAYA BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından son 10 yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere toplam 1 milyon kanatlı yaban hayvanı doğayla buluşturuldu. Bu yıl ise 62 ilde 156 farklı noktada salım yapılması planlanıyor.

Salım yapılan alanların üç yıl süreyle ava kapatıldığını belirten Yumaklı, çalışmaların temel amacının yaban hayatını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.