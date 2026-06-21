Malatya genelinde yaşayan vatandaşlar, her gün yakınlarının, komşularının ve hemşehrilerinin vefat durumlarını ve cenaze bilgilerini öğrenmek adına resmi ilanları yakından takip ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından sistem veri tabanına işlenen son dakika bilgilere göre, 21 Haziran 2026 tarihinde merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin yanı sıra çevre ilçelerde de çok sayıda vatandaşımız hakka yürüdü.

MALATYA MERKEZ VEFATLARI (YEŞİLYURT & BATTALGAZİ)

Merkez ilçelerde bugün taziye kurulacak mahalleler ve son yolculuğuna uğurlanan isimlerin detayları şu şekildedir:

Hatice Kılınç (76, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(76, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi. Muzaffer Bulutluöz (85, Erkek) – Taziyeevi: Çöşnük Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(85, Erkek) – Taziyeevi: Çöşnük Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi. Ali İnan (61, Erkek) – Taziyeevi: Beydağı Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(61, Erkek) – Taziyeevi: Beydağı Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi. Feray Timurkaan (56, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(56, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi. Beyza Timurkaan (21, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(21, Kadın) – Taziyeevi: Karakavak Mh. Yeşilyurt. Şehir Mezarlığına defin edildi. Saim Keklik (74, Erkek) – Taziyeevi: B. Mustafa Paşa Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(74, Erkek) – Taziyeevi: B. Mustafa Paşa Mh. Battalgazi. Şehir Mezarlığına defin edildi. Bebek Aktaş (0, Erkek) – Taziye verilmeyecek. Şehir Mezarlığına defin edildi.

(0, Erkek) – Taziye verilmeyecek. Şehir Mezarlığına defin edildi. Zeynep Aktürk (47, Kadın) – Taziyeevi: Öncü Mh. Yeşilyurt. Öncü Mh. Yeşilyurt Mezarlığına defin edildi.

(47, Kadın) – Taziyeevi: Öncü Mh. Yeşilyurt. Öncü Mh. Yeşilyurt Mezarlığına defin edildi. Ramazan Düzleme (80, Erkek) – Taziyeevi: Orduzu Mh. Battalgazi. Orduzu Mh. Battalgazi Mezarlığına defin edildi.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ VEFATLARI

Doğanşehir ilçesine bağlı mahallelerde bugün vefat eden ve defin işlemleri tamamlanan vatandaşların bilgileri:

Meryem Aksoy (70, Kadın) – Taziyeevi: Polatlı Mh. Doğanşehir. Polatlı Mh. Doğanşehir Mezarlığına defin edildi.

(70, Kadın) – Taziyeevi: Polatlı Mh. Doğanşehir. Polatlı Mh. Doğanşehir Mezarlığına defin edildi. Umut Bozkurt (47, Erkek) – Taziyeevi: Karaterzi Mh. Doğanşehir. Karaterzi Mh. Doğanşehir Mezarlığına defin edildi.

YAZIHAN & AKÇADAĞ İLÇELERİ VEFATLARI

Yazıhan ve Akçadağ ilçelerimizde bugün ebediyete uğurlanan hemşehrilerimizin listesi aşağıda yer almaktadır:

Haney Kırnap (58, Kadın) – Akçadağ / Malatya. Akçadağ Mezarlığına defin edildi.

(58, Kadın) – Akçadağ / Malatya. Akçadağ Mezarlığına defin edildi. Döne Yıldırım (70, Kadın) – Doğuş Mh. Yazıhan. Doğuş Mh. Yazıhan Mezarlığına defin edildi.

Malatya Busabah Medya ailesi olarak, 21 Haziran 2026 Pazar günü hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz