Başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturması ve teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de kadro yapılanması hız kazandı. Yönetim ve teknik heyet, şampiyonluk parolasıyla çıkılacak sezonda hata yapmamak adına transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle yerli oyuncu havuzunu sağlamlaştırmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, aradığı ismi yine Süper Lig'de buldu.

HEDEFTEKİ İSİM ADİL DEMİRBAĞ

Savunma bölgesini garanti altına almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor forması giyen yirmi sekiz yaşındaki stoper Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip, transfer listesinde bulunan iki yerli stoperden biri olan tecrübeli oyuncunun mali şartlarını ve kulübünün beklentilerini öğrenmek üzere ilk hamlesini yaptı.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR

Başarılı savunmacı için devrede olan tek takım Fenerbahçe değil. Süper Lig'de mücadele eden iki farklı kulübün daha Adil Demirbağ için Konyaspor'un kapısını çaldığı ve resmi tekliflerini ilettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, ilerleyen günlerde oyuncunun bonservisi için hareketli saatlerin yaşanacağına işaret ediyor.

DİKKAT ÇEKEN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda yeşil-beyazlı formayla istikrarlı bir grafik çizen Adil Demirbağ, yirmi sekiz maçta sahaya çıkarak iki bin dört yüz yetmiş sekiz dakika oyunda kaldı. Savunmadaki temel görevinin yanı sıra hücuma da katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, sezonu iki gol ve iki asistle tamamladı. Konyaspor ile iki bin yirmi yedi yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoperin güncel piyasa değeri ise üç milyon avro olarak gösteriliyor.