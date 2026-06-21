Malatya’da yaklaşık üç aydır her yerde aranan kayıp Aysel Yıldırım vakasından en acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde kayıp genç kızın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini bildirdi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAMERA KAYITLARI VE TANIK BEYANLARININ İNCELENMESİ İLE SİS PERDESİ ARALANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanlarının incelenmesi sonucu olayın arkasındaki sis perdesi aralandı. Cinayete yönelik önemli delillere ulaşılmasının ardından, şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen bulgular doğrultusunda ekipler harekete geçti. Kayıp vatandaşın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı.

İŞTE BAKAN’IN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin büyük bir hassasiyetle ve çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”