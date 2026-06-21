Tarih kitapları onun adını genellikle "Sert, Yavuz, Komutan" olarak yazar ve geçer. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. Padişahı I. Selim’in hikayesi, bir hükümdarın biyografisinden çok daha fazlasıdır. O, dünya güç dengelerini sadece 8 yılda altüst eden, Şark’ın ve Garp’ın ezberini bozan askeri, stratejik ve entelektüel bir dehaydı. Babası II. Bayezid’e karşı yaptığı ihtilalden, "geçilemez" denilen çölü aşan ordusuna; yazdığı gizemli Farsça şiirlerden, Hilafet sancağını İstanbul’a getirişine kadar her adımı adeta bir dâhinin ayak izleridir. İşte tarih sayfalarının arkasına saklanan, okuduğunuzda göğsünüzü kabartacak ve ufkunuzu açacak o bambaşka Yavuz Sultan Selim portresi...

TAHTI TİTRETEN JEOPOLİTİK DEHA TRABZON’DA YAZILAN GİZLİ STRATEJİ

Şehzade Selim, Amasya’da doğup Trabzon’da valilik yaparken sadece sınırları korumadı; adeta coğrafyanın kaderini okudu. Anadolu’yu içten içe tehdit eden Safevi yayılmacılığını İstanbul’daki saraydan bile önce fark etmişti.

Geleneksel tarih anlatısı onun tahta sadece "güç kullanarak" çıktığını söyler. Oysa Yavuz, askeri dehasını daha tahta çıkmadan, devletin bekası için babasının durgun politikasına karşı bir "varoluş mücadelesi" başlatarak kanıtlamıştı. O, Türk birliğini ve devletin ömrünü uzatmak için kendi konforundan vazgeçen, taht hırslısıyla değil, sarsılmaz bir vizyonerdi.

ÇALDIRAN İKİ TÜRK HÜKÜMDARIN PSİKOLOJİK SAVAŞI

1514 yılındaki Çaldıran Savaşı, sadece iki ordunun değil, iki büyük zekanın ve stratejinin çarpışmasıydı. Şah İsmail’in taktiklerine karşı Osmanlı ordusunun disiplinini ve ateşli silah teknolojisini birleştiren Yavuz, Şark’ın kilidini o gün açtı.

"CESARET İNSANI ZAFERE, KORKAKLIK İSE ÖLÜME GÖTÜRÜR."

Bu zafer, sadece bir toprak kazanımı değildi. Doğu Anadolu’nun sınır hatlarını ebediyen çizen, Turnadağ hamlesiyle Dulkadiroğulları’na son vererek Selçuklu’dan beri rüyası kurulan Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni tek bir bayrak altında toplayan mühürdü.

RİDANİYE VE SINIRLARI AŞAN MUCİZE SİNA ÇÖLÜ NASIL GEÇİLDİ?

Dünya askeri tarihçilerinin bugün bile hayretle incelediği en büyük olay Mısır Seferi’dir. Büyük İskender’in ve Napolyon’un ordularının kırıldığı, "geçilemez" denilen Sina Çölü’nü, Yavuz Sultan Selim’in ordusu susuzluğa ve kavurucu sıcağa meydan okuyarak sadece birkaç günde geçti.

Bu inancın ve askeri disiplinin bir mucizesiydi. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük Devleti tarih sahnesinden silinirken, dünya tarihinin rotası da değişti:

İlk Türk İslam Halifesi: İslam dünyasının liderliği ve kutsal emanetler İstanbul’a taşındı.

İslam dünyasının liderliği ve kutsal emanetler İstanbul’a taşındı. Mütevazı Bir Fatih: Kendisine "Mekke ve Medine’nin Hakimi" denildiğinde gözyaşlarıyla reddedip, "Hadimü'l-Haremeyn" (Kutsal Toprakların Hizmetkarı) unvanını seçti.

Kendisine "Mekke ve Medine’nin Hakimi" denildiğinde gözyaşlarıyla reddedip, unvanını seçti. Küresel Ekonomi Kontrolü: Baharat Yolu tamamen Osmanlı’nın eline geçti ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmenin ilk büyük virajını döndü.

KÜPELİ PADİŞAH EFSANESİ VE ŞAİRİN YALNIZLIĞI

Halk arasında Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu sanılan o meşhur küpeli ve incili portre, aslında ona ait değildir; Safevi veya Şah İsmail tasvirlerine dayanır. Yavuz, sarayda ve hayatında sadeliği seçen, parmağındaki tek mühürle koskoca bir cihanı yöneten bir derviş gönüllüydü.

Sert çehresinin arkasında, kütüphanesini sefere götürecek kadar büyük bir entelektüel, Farsça divan kaleme alacak kadar hassas bir şair gizliydi. En yakın dostu ve musahibi Hasan Can’a söylediği son sözler, dünyayı dize getiren bir hükümdarın Allah karşısındaki o muazzam teslimiyetini gösteriyordu.

8 YILLIK ÖMRE SIĞAN SONSUZLUK

1520 yılında, "Şirpençe" adı verilen amansız bir hastalık yüzünden henüz 50 yaşındayken hayata gözlerini yuman I. Selim Han, arkasında ağzına kadar altınla dolu bir hazine, pürüzsüz bir Anadolu ve oğlu Kanuni Süleyman’a muazzam bir cihan imparatorluğu bıraktı.

O, Türk milletinin tarihteki en keskin, en hızlı ve en vakur fırtınasıydı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.