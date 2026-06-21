Malatya’da gayrimenkul ve toprak yatırımı yapmak isteyenlerin kilitlendiği TOKİ ihale haftası geldi çattı. Türkiye genelinde 45 ili kapsayan büyük arsa satış hamlesinde, deprem sonrası kentsel gelişimin yeni merkezleri haline gelen Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri başrolde yer alıyor. Hem salon katılımıyla hem de internet üzerinden online teklif yöntemiyle yürütülecek olan bu kritik ihalede, arazilerin ada parsel bazlı fiyatları ile katılım için gerekli olan teminat şartları netlik kazandı.

İŞTE İLÇE İLÇE, LOT LOT MALATYA'NIN TOPRAK REHBERİ VE BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Yatırımcıların ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların merakla beklediği resmi ilanlar, Malatya'da hangi bölgeye ne kadar bütçe ayrılması gerektiğini de gözler önüne serdi. İster konut imarlı küçük bir parsel ister devasa bir tarım arazisi olsun konumuna, metrekaresine ve gelecekteki prim potansiyeline göre vitrine çıkan yerlerin listesi kalemi kalemine şu şekilde netleşti:

1. YEŞİLYURT (İKİZCE MAHALLESİ) KONUT ARSALARI

İkizce bölgesinde ev yapmak isteyenler için küçük ve orta ölçekli konut imarlı arsalar çoğunlukta yer alıyor:

300 metrekarelik standart konut arsaları: Bölgede aynı büyüklükte tam 12 adet arsa (Lot 246'dan 258'e kadar) satışta. Her birinin başlangıç fiyatı 2.124.000,00 TL.

386,88 metrekarelik konut arsası: Lot 259'da yer alan bu biraz daha büyük konut alanının başlangıç fiyatı 2.739.110,40 TL.

2. YEŞİLYURT (İKİZCE MAHALLESİ) GENİŞ TARIM VE PLANSIZ ALANLAR

Yatırımını daha büyük topraklara yapmak isteyenler için alternatifler:

2.247 metrekarelik tarım arazisi (Lot 243): Başlangıç fiyatı 7.159.069,44 TL.

1.766 metrekarelik plansız alan (Lot 244): Bu arsa da fiyatı açık artırma esnasında belirlenmek üzere doğrudan satış listesinde yer alıyor.

3. BATTALGAZİ BÖLGESİ (DEV YATIRIMLIK ARAZİLER)

Battalgazi ilçesinde metrekare bazında oldukça büyük, tarımsal nitelikli iki dev arazi listeye girdi:

Çolaklı Mahallesi (Lot 241): 11.947,89 metrekare büyüklüğündeki tarımsal nitelikli plansız alanın başlangıç fiyatı 10.573.882,65 TL.

Söğüt Mahallesi (Lot 242): 12.044,92 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisinin başlangıç fiyatı 12.044.920,00 TL.

BAŞVURU İÇİN CEPLERİ YAKMAYACAK TEMİNAT BASAMAKLARI

Açık artırma günü masaya oturmak veya internetten teklif vermek isteyenlerin, talip oldukları arsa değerine göre belirlenen katılım teminatını bankaya yatırması gerekiyor. Yatırımcıların bütçe planlamasını doğrudan etkileyen teminat oranları ise şu basamaklardan oluşuyor:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan arsalar için: 100.000 TL

Muhammen bedeli 2.500.001 - 10.000.000 TL arası olan arsalar için: 500.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan arsalar için: 2.000.000 TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan arsalar için: 3.000.000 TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan arsalar için: 5.000.000 TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan arsalar için: 10.000.000 TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’den büyük olan dev araziler için: 50.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

MALATYA İÇİN GERİ SAYIM: TEKLİFLER PERŞEMBE GÜNÜ ALINACAK

TOKİ'nin Türkiye genelindeki ihale maratonu Salı günü başlasa da, Malatya yelpazesindeki tüm taşınmazlar ihalenin ikinci günü olan 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (LOT 199-336) kurulacak oturumda görücüye çıkacak.