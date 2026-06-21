6 Şubat depremlerinin ardından Antakya’dan sonra en büyük yapısal yıkımı yaşayan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, şehrin kaderini değiştirecek dev yatırımların perde arkasında dönen engelleme oyunları gün yüzüne çıktı. Kiraz Festivali öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçeyi sadece konut deposu olmaktan kurtaracak 42 milyar liralık dev bir vizyon projesinin, kişisel veya organize çıkarlar uğruna nasıl sabote edildiğini açıkladı.

YEŞİLYURT’UN GELECEĞİNİ KİMLER ENGELLEDİ?

İklim kriziyle birlikte can çekişen kayısı tarımına alternatif olarak planlanan; tarih, kültür ve gastronomi odaklı dev turizm hamlesi, iddialara göre bir grubun manipülasyonuna kurban gitti. Balkanlar’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Ohri benzeri bir konseptle hazırlanan 42 milyar liralık projenin iptal edilme sürecini anlatan Başkan İlhan Geçit,

"O projenin nasıl iptal edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bir-iki tane insan, yaşlı kadınlarımızı getirdi, Bakan Bey'in önüne attı. Onlar da ağladı, sızladı. Bakan Bey de ‘Biz size tarihi villa yapmak istiyoruz ama siz bunu anlamıyorsunuz’ dedi. 42 milyarlık, Balkanlar'daki Ohri benzeri bir projeydi. İklim krizi ile birlikte kayısının ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Biz bir alternatif olarak, tarih ve kültür, gastronomi destinasyon noktası yapmak istiyorduk. Ama bunu başaramadık."

İfadelerine yer verdi.

ENGELLEMELERE RAĞMEN REZERV ALAN HAMLESİ

Büyük projenin sabote edilmesinin ardından pes etmediklerini belirten belediye yönetimi, ilçenin tarihi kimliğini korumak için bu kez rezerv alan kartını oynadı. Başkan Geçit,

"Ama vazgeçmedik. Yine Sayın Bakanımızın öncülüğünde çabalarımızla 5 kadim merkezi rezerv alan ilan ettik. Merkez, çarşı ve meydan konseptiyle 5 kadim merkezi; Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı, Kileyik'i ve Yakınca'yı yaklaşık 180 dönümlük alanı rezerv alan ilan ettik. Çırmıhtı'da da 42 dönümlük alan rezerv alan ilan edildi. Burada yine tarihi dokuya uygun, konsepte uygun bir yapı meydana getireceğiz"

diye konuştu.

"ŞEHİR SADECE BETONDAN İBARET DEĞİLDİR"

Yeşilyurt'ta bugüne kadar devlet eliyle ve yerinde dönüşümle bir Kırşehir ölçeğinde, yani 64 bini aşkın bağımsız bölüm inşa edildiğini belirten Geçit, yerel idarecilerin ve siyasetin sadece bina yapmaya odaklanmasını da eleştiren bir vizyon çizdi. Şehrin ruhunun beton bloklar arasında sıkışmaması gerektiğini hatırlatan Geçit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 42 bin konut, ofis ve ticarethane inşa edildi. Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde yapılan 12 bin yerinde dönüşüm var. Etti 9 bine yakın da güçlendirme var. 2 bin 500 de kırsal konutla beraber toplamda 64 bin civarında bağımsız bölüm inşa edildi. Ama takdir edersiniz ki bir şehri ayağa kaldırmak sadece konut, iş yeri, ticarethane, ofis yapmaktan ibaret değil. Şehrin kültür, sanat, spor, turizm, her alanda ayağa kaldırmamız gerekiyor."