Malatya mutfağını dünyadaki diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik, yemeklerin birer sabır ve mühendislik harikası olmasıdır. Bu zincirin en nadide halkası olan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Coğrafi İşaret Belgeli Kiraz Yaprağı Sarması (Sarma Köfte), bu kez büyük bir meydan okumaya sahne oluyor. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi’nin organize ettiği 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali kapsamında, bu asırlık mirası vitrine çıkaracak olan yarışma için geri sayım başladı.

28 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Gedik Oba Çadırı’nda kurulacak dev ocaklarda, Malatya’nın en hamarat elleri asırlık lezzeti jürinin beğenisine sunmak için kıyasıya bir rekabete girişecek.

TOPLAM ÖDÜL 32 BİN 500 TL!

Yarışmada sıradan bir yemek sunumu geçerli olmayacak. Gurmelerden ve mutfak ustalarından oluşan jüri; sarmaların fındık büyüklüğünde olmasına, iki ucunun nizami açıklığına, sosun ipeksi kıvamına ve tereyağlı soğan sosunun karamelize dengesine bakacak. Bu zorlu sınavı başarıyla geçenleri ise dudak uçuklatan ödüller bekliyor:

Mutfak Başarı Ödülü (Birinciye): 15 bin TL

15 bin TL Geleneksel Mutfak Ödülü (İkinciye): 10 bin TL

10 bin TL Mutfak Ustası Ödülü (Üçüncüye): 5 bin TL

5 bin TL Jüri Özel Ödülü: 2 bin 500 TL

"Benim sarmamın üstüne sarma tanımam, komşumdan da akrabamdan da maharetliyim" diyorsanız elinizi çabuk tutun! Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Haziran Perşembe günü saat 17.00 olarak açıklandı. Başvurular bizzat Yeşilyurt Kent Konseyi’ne yapılacak. Akıllara takılan her türlü teknik detay ve katılım şartı için 0530 260 56 77 numaralı bilgi hattını arayabilirsiniz.

BAŞKAN PROF. DR. İLHAN GEÇİT’TEN MALATYALILARA ÇAĞRI

Yarışmanın Malatya’nın kültürel kimliği için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, coğrafi işaretli ürünlerin dünyada daha fazla tanınması gerektiğine vurgu yaptı. Tüm vatandaşları bu özel lezzet şölenine katılmaya davet eden Başkan Geçit, "Asırlardır sofralarımızı süsleyen bu eşsiz lezzetin en güzel örneklerinin sergileneceği organizasyonumuzda, hem kültürel mirasımıza sahip çıkacak hem de geleneksel mutfağımızın zenginliğini birlikte yaşayacağız. Lezzetine ve maharetine güvenen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

JÜRİDEN TAM PUAN ALACAK ORİJİNAL "PADİŞAH YEMEĞİ" TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı yarma (özel bulgur)

1 kg taze toplanmış Malatya dalbastı kiraz yaprağı

3 yemek kaşığı hakiki tereyağı

1,5 kg süzme yoğurt

Yarım kilo kuru soğan (5-6 adet ince küp doğranmış)

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı halis erik ekşisi

1 adet yumurta sarısı ve tuz

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUK REÇETESİ:

Özlü Yoğurma: Yarmaya tuz atıp su ile yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun pürüzsüz olması sarımın kalitesini belirler. Sanat Eseri Sarım: Dalbastı kiraz yapraklarının sert orta damarlarını çekerek titizlikle çıkarın. Hamurdan nohut ya da fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yaprağın ortasına yayın, iki ucu açık kalacak şekilde kalem gibi sımsıkı sarın. Tencereye grup halinde dizin. Hayati Sır (Elenmenize Sebep Olacak O Büyük Hata): Köfteleri üzerini geçecek kadar sıcak su ile haşlayın. Ocaktan alır almaz suyunu süzün ve üzerine hemen soğuk su gezdirin. Kiraz yaprağının o kendine has yoğun acımsı tadını alıp o nefis aromayı patlatacak olan hamle budur! Ayva ve üzüm yaprağında su süzülmez ancak kiraz yaprağında bu şoklama yapılmazsa yemek acı kalır ve jüri sizi doğrudan eler. Ekşili İpeksi Sos: Yoğurt, un, erik ekşisi ve yumurta sarısını pürüzsüz olana kadar çırpın. 2 su bardağı su ekleyip ateşe koyun. Kesilmemesi için tek bir yöne doğru aralıksız karıştırarak kaynatın. Koyu ayran kıvamına gelince şokladığınız köfteleri içine bırakın ve kısık ateşte birkaç taşım daha kaynatıp dinlenmeye bırakın. Yeşilyurt ve Gündüzbey İmzası: Küp doğranmış soğanları tereyağında iyice karamelize edin. Yörenin eski topraklarının yaptığı gibi içine hafifçe domates salçası yedirin. Yoğurtlu köfte suyundan 2 kepçe bu soğana katıp karıştırın. Servis tabağına aldığınız köftelerin üzerini bu soğanlı nefis sosla tamamen kapatıp ılık veya sıcak servis yapın.

Malatya'da her evde "En iyi sarmayı bizim aile yapar" iddiası nesillerdir gizli bir anayasa gibidir. Yeşilyurt Belediyesi’nin düzenlediği bu organizasyon, işte o kulislerdeki gizli iddiaları resmi bir rekabete taşıyor. Yarışacak lezzet ustalarına küçük bir tüyo verelim: Jüri sadece sarım inceliğine değil, o sosun ekşilik dengesine ve karamelize soğanın kokusuna bakacak. 25 Haziran Perşembe saat 17.00’ye kadar kaydını yaptırmayanların bu büyük düelloyu sadece izlemekle yetineceğini hatırlatır, mutfağımızın gizli kahramanlarına şimdiden başarılar dileriz.