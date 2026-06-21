Malatya’da psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen babanın silahlı saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak’ta meydana gelen aile faciasında yaşamını yitiren 56 yaşındaki Feray Timurkaan ile 21 yaşındaki kızı Beyza Timurkaan’ın cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Anne ve kız için Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikini namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu törende Feray ve Beyza Timurkaan, dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan olayda kendisini yaralanan ve tedavi altına alınan cinayet zanlısı babanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.