Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını güvence altına almak için yürütülen saha denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği laboratuvar testleri sonucunda, üretimde taklit ve tağşiş yoluna başvuran işletmeler tespit edildi. Kurumun resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşılan listede, yurttaşların günlük hayatta sıkça tükettiği temel gıda maddelerindeki usulsüzlükler yer alıyor.

ET ÜRÜNLERİNE KANATLI ETİ VE SAKATAT KARIŞTIRILDI

Türkiye'nin çeşitli illerindeki işletmelerden alınan numuneler et üretimindeki kural ihlallerini ortaya koydu. Sakarya'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği dana sucukta kalp eti saptanırken, Denizli'deki bazı ısıl işlem görmüş sucuk markalarında kanatlı eti kullanıldığı anlaşıldı. Dana kavurma numunelerinde ise tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Antalya, Diyarbakır, Mersin, İzmir ve İstanbul'da bulunan çeşitli restoran ve kasaplarda satılan çiğ Adana kebap ile kıymalara kanatlı eti karıştırıldığı belirlendi. Ankara'daki bir restoranın menüsünde yer alan hamburger köftesinde ise soya maddesi bulundu.

SÜT ÜRÜNLERİ VE ZEYTİNYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ TESPİTİ

Süt ürünleri ile sıvı yağ kategorisinde yapılan incelemelerde de ihlaller saptandı. Elazığ'da üretilen tuzlu tereyağı ve Uşak'ta piyasaya sürülen kaşar peynirinin içeriğinde bitkisel yağ kullanıldığı saptandı. Bursa'da bir işletmenin tam yağlı kaymaklı yoğurt adıyla sattığı üründe belirtilenin aksine koyun sütüne rastlanmadı. İstanbul'da perakende satışa sunulan bazı natürel sızma zeytinyağlarına ise daha az maliyetli tohum yağları eklendiği kesinleşti.

SAHTE BAL ÜRETİCİLERİ LİSTEYE EKLENDİ

Kahvaltıların temel tüketim maddelerinden bal da bakanlığın denetimlerine takıldı. İstanbul merkezli iki farklı firmanın ambalajlayarak piyasaya sürdüğü süzme çiçek ballarında taklit ve tağşiş yapıldığı analizlerle kanıtlandı. Yetkililer, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu üretim biçimlerine yönelik denetim faaliyetlerinin ve yasal yaptırımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın yayımladığı liste şöyle: