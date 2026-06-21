Kamuoyunun ve iş dünyasının her gün yakından takip ettiği Resmi Gazete’nin 21 Haziran 2026 Pazar günkü sayısı erişime açıldı. Hafta sonunun bu ilk gününde yürütme ve idare bölümünde kritik kararlar yer alırken, özellikle eğitim ve ekonomi alanındaki yeni düzenlemeler dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası verilerinin de yer aldığı günün sayısında, hangi sektörlerin ve kurumların etkileneceği netleşti.

ODTÜ LİSANS EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ!

21 Haziran Resmi Gazete kararlarının eğitim ayağında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yenilendi. Yeni yönetmelikle birlikte kampüsteki eğitim-öğretim süreçlerinde, ders geçme, devam zorunluluğu veya mezuniyet şartlarında yapılan güncellemelerin detayları öğrencilerin ve akademisyenlerin gündemine oturdu.

EKONOMİ DÜNYASINDA GÖZLER BU LİSTELERDE MAYIS AYI BELGELERİ AÇIKLANDI

Günün en hacimli ve uzun soluklu organik trafik getirecek kısmı ise Ticaret Bakanlığı'nın tebliğleri oldu. İhracat ve ithalat yapan binlerce firmayı doğrudan ilgilendiren 2026 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) listesi resmen ilan edildi.

Bununla birlikte ekonomi başlığında şu kritik listeler de yürürlüğe girdi:

Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) Listesi

Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Bu listeler, önümüzdeki günlerde hangi firmaların teşvik aldığı veya hangi belgelerin iptal edildiğini analiz etmek isteyen muhasebeciler, mali müşavirler ve şirket yöneticileri tarafından yoğun şekilde aranacaktır.

MERKEZ BANKASI GÜNLÜK DEĞERLERİ VE İLANLAR

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise her zaman olduğu gibi yargı, artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer buldu. Ayrıca finans piyasalarının takibinde olan T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de günün dikkat çeken diğer resmi verisi oldu.