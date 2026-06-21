Hafta sonu Malatya'da sağlık hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, nöbetçi eczane listelerini yoğun şekilde sorguluyor. Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 21 Haziran 2026 günü şehir genelinde hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler netleşti. Battalgazi Devlet Hastanesi karşısından Karakavak Mahallesi’ne, Turgut Özal Bulvarı'ndan Eski Malatya’ya kadar şehrin farklı noktalarında acil ilaç ihtiyacını karşılayacak eczanelerin detaylı adresleri ve telefon numaraları haberimizde yer alıyor.

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

CEREN AYDEMİR ECZANESİ Adres / Yer Tarifi: Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı Telefon Numarası: 0422 521 66 66 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

BERAT ECZANESİ Adres / Yer Tarifi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Eski Adliye İlerisi, Esenlik-Şok Market Karşısı, Taştepe Girişi Numune Mangal Karşısı Telefon Numarası: 0506 264 44 75 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

ANIL ECZANESİ Adres / Yer Tarifi: Turgut Özal Bulvarı, Hastane Karşısı, Shell Benzinlik Yanı No:13/A Telefon Numarası: 0422 211 37 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!

ÖZCAN ECZANESİ Adres / Yer Tarifi: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, Karakavak Sağlık Ocağı Karşısı Telefon Numarası: 0422 504 55 77 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELERİ

MENENGİÇ ECZANESİ Adres / Yer Tarifi: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85 Menengiç Eczanesi - Battalgazi / MALATYA Telefon Numarası: 0422 999 10 23 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık!



Nöbetçi eczanelerin yoğunluk durumuna göre gitmeden önce telefonla iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Akıllı telefonlarınızdan yukarıdaki telefon numaralarına tıklayarak eczaneleri doğrudan arayabilirsiniz.