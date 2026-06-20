İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük rüşvet soruşturmasında çok konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Hesabındaki para trafiğiyle dikkat çeken Akyılmaz'ın savunması ve paranın izlediği rota, soruşturmanın en çarpıcı detayı olarak kayıtlara geçti.

6 VİLLA KARŞILIĞI 500 BİN LİRA İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre; Seferihisar’da inşa edilen 6 lüks villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında, danışman Özlem Akyılmaz’ın banka hesabına 500 bin TL transfer edildi. Dosyadaki diğer tutuklu sanık E.A.'nın ifadeleriyle de desteklenen bu para transferi, savcılık tarafından "rüşvet" olarak değerlendirildi.

"RÜŞVET DEĞİL, DEPREMZEDE BURSU" SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamaları reddeden Özlem Akyılmaz, savunmasında ezber bozan bir iddiada bulundu. 2011 yılından bu yana Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanlığını yaptığını belirleyen Akyılmaz, hesabına gelen yarım milyon liranın rüşvet olmadığını öne sürdü.

Akyılmaz ifadesinde, söz konusu paranın 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’daki afetzedeler ve öğrenciler için gönderilen bir burs olduğunu savundu.

PARA 1.5 SAAT SONRA MİLLETVEKİLİNİN HESABINA GEÇTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren ve savcılığın mercek altına aldığı en dikkat çekici ayrıntı ise paranın hesapta kalma süresi oldu. Teknik incelemelerde; Akyılmaz'ın hesabına yatan 500 bin liranın, yaklaşık 1,5 saat sonra doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın şahsi hesabına aktarıldığı belirlendi.

"MİLLETVEKİLİNİN HABERİ SONRADAN OLDU"

Milletvekilinin hesabına yapılan bu hızlı transferi "limit yetersizliği" ile açıklayan Akyılmaz, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Veli Ağbaba’nın mobil bankacılık işlemlerini ben yürütüyorum. Depremzede öğrencilerin harcama kartlarına yükleme yaparken limit yetersizliği yaşadık. Bu yüzden Ağbaba’nın yüksek limitli kredi kartını kullanmak zorunda kaldım. Parayı bu sebeple onun şahsi hesabına aktardım. Durumdan milletvekilinin sonradan haberi oldu."

Kullandığı telefon hattının bile meclis tarifesinden yararlanmak amacıyla vekil adına kayıtlı olduğunu belirten Akyılmaz'ın bu savunması yargı organlarınca incelenmeye devam ederken, soruşturmanın siyasi ayağında nelerin yaşanacağı ise merak konusu oldu.