Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Malatya genelinde 21-25 Haziran tarihleri arasında güneşli ve sıcak bir hava dalgası hakim olacak. İl genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

Malatya’da hafta başında 32°C seviyelerinde seyreden en yüksek sıcaklıklar, hafta içi 33°C’ye kadar ulaşarak geçmiş yılların ortalaması olan 29°C - 31°C basamağının üzerine çıkacak. Kentte geçmiş yıllarda haziran ayında ölçülen 37,5°C’lik ekstrem uç sıcaklık değerlerine ulaşılması beklenmese de, sıcak hava dalgası etkisini hissettirecek.

Nem oranlarının yüzde 14 ile yüzde 57 arasında değişeceği Malatya’da, pazartesi günü nemin yüzde 14'e kadar düşmesiyle birlikte oldukça kuru bir hava hissedilecek. Hafta başında saatte 10-11 km ile hafif esen rüzgar, çarşamba gününden itibaren yön değiştirerek hızını saatte 21 ila 23 km’ye kadar çıkaracak. Hafta ortasındaki bu rüzgarlı hava, özellikle akşam saatlerinde Malatyalılara serin bir nefes aldıracak. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 18°C arasında seyredecek.

MALATYA’DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Özetle Malatya, haziran ayının son haftasına sıcak ancak özellikle ikinci yarısı rüzgarlı bir havayla giriyor. Uzmanlar, özellikle nemin düştüğü ve rüzgarın artacağı günlerde vatandaşların sıvı tüketimine dikkat etmelerini öneriyor.

Malatya 5 günlük hava tahmini detayları:

21 Haziran Pazar: Açık ve sıcak, en düşük 15°C, en yüksek 32°C. Rüzgar hızı 11 km/sa.

22 Haziran Pazartesi: Kuru ve sıcak hava (nem yüzde 14), en düşük 15°C, en yüksek 33°C. Rüzgar hızı 10 km/sa.

23 Haziran Salı: Haftanın en sıcak günü, en düşük 18°C, en yüksek 33°C. Rüzgar hızı 15 km/sa. Yağmur bekleniyor.

24 Haziran Çarşamba: Sıcaklık 32°C'ye geriliyor ancak rüzgar sertleşiyor, en düşük 15°C, en yüksek 32°C. Rüzgar hızı 21 km/sa.

25 Haziran Perşembe: Rüzgarlı hava etkisini artırarak sürüyor, en düşük 15°C, en yüksek 32°C. Rüzgar hızı 23 km/sa.