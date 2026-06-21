İslam aleminde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Malatyalı vatandaşlar, bir yandan günlük namaz vakitlerini yakından takip ederken diğer yandan akıllarındaki fıkhi sorulara yanıt arıyor. Geleneksel Türk kültürünün en eski ögelerinden olan kımız içmenin dini hükmü ve 21 Haziran 2026 Malatya ezan vakitleri, bugün arama motorlarında en çok öne çıkan konular arasında yer aldı.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kımız hakkındaki o flaş açıklaması ve Malatya için bugünkü namaz saatleri rehberi...

KIMIZ İÇMEK CAİZ Mİ? DİYANET'TEN FETVA

Kısrak sütünün mayalanması (fermantasyon) ile elde edilen ekşi bir içecek olan kımız; fermantasyon süresine göre tatlı, orta sert ve sert olmak üzere üç farklı türe ayrılıyor. Vatandaşların "Kımız helal mi, haram mı?" soruları üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı net bir sınır çizdi.

Diyanet, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) "Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır" hadis-i şerifini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Buna göre içinde sarhoş edecek düzeyde alkol bulunmaması durumunda kımızın tüketilmesi caiz, aksi takdirde caiz değildir." Yani, eğer tüketilen kımız sarhoşluk verecek derecede sertleşmiş ve alkol oranı yükselmişse, tüketilmesi dinen haram kılınmıştır.

21 HAZİRAN 2026 MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ

Günün dini rehberini tamamlamak adına, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre Malatya'da bugün (21 Haziran 2026) geçerli olan ezan saatleri şu şekildedir:

Listede yer alan veriler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Malatya merkez saatleridir. Namaz vakitleri, Malatya'nın ilçelerine göre (Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Darende vb.) coğrafi konum nedeniyle birkaç dakika değişkenlik gösterebilir