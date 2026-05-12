2026 sezonu milli takımlar faaliyet programı tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımızın geniş oyuncu havuzu netleşti. Teknik heyetin kararı doğrultusunda belirlenen liste voleybolseverlerin ilgisine sunuldu.

KAPTAN EDA ERDEM DÜNDAR KADRODA YOK

Açıklanan 30 kişilik geniş kadroda en çok konuşulan detay, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın durumu oldu. Yıllardır başarıyla formayı terleten tecrübeli orta oyuncu, bu turnuvanın geniş kadrosuna dahil edilmedi.

Deneyimli ismin listede olmaması spor kamuoyunda çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi. Federasyon kanadından veya teknik heyetten, kararın ardındaki teknik detaylara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLETLER LİGİ İÇİN BELİRLENEN 30 KİŞİLİK KADRO

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan listede hem tecrübeli isimler hem de genç yetenekler bir araya geldi. Milletler Ligi maratonunda mücadele edecek geniş oyuncu havuzu pozisyonlarına göre şu şekilde sıralandı:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz