Malatya’da motorlu kara taşıtı sayısı her geçen yıl katlanarak artarken, son verilere göre kentteki toplam araç sayısı 251 bini aştı. Özellikle son bir yıl içerisinde trafiğe çıkan yeni araç sayısı, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi.

Malatya’da ulaşım ihtiyacıyla birlikte araç sahipliği oranında istikrarlı bir yükseliş grafiği çiziliyor. 2021 yılından bu yana düzenli olarak artan motorlu kara taşıtı sayısı, şehrin ekonomik dinamikleri ve artan nüfus yoğunluğuyla birlikte yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

YILLARA GÖRE DURUM

Yıllık verilere bakıldığında, Malatya’da her yıl trafiğe binlerce yeni aracın dahil olduğu görülüyor. İşte son 5 yılın araç envanteri ve yıllık artış rakamları:

2021-2022 Dönemi: 194.232 olan araç sayısı 201.169’a yükseldi. Bu dönemde bir yılda 6.937 yeni araç trafiğe çıktı.

2022-2023 Dönemi: Araç sayısı 215.645’e ulaştı. Bir önceki yıla göre artış miktarı 14.476 olarak kayıtlara geçti.

2023-2024 Dönemi: Sayı 234.471’e fırladı. Malatya trafiğine bir yılda tam 18.826 yeni araç eklendi.

2024-2025 Dönemi: Son verilere göre rakam 251.434’e ulaştı. Sadece son bir yılda satın alınan ve tescil edilen araç sayısı 16.963 oldu.

OTOPARK İHTİYACI

Veriler incelendiğinde, Malatya'da son 4 yılda toplamda 57.202 yeni aracın trafiğe girdiği görülüyor. Bu tablo, kentte yıllık ortalama 14 bin ile 19 bin arasında yeni araç alımı yapıldığını ortaya koyuyor. Araç sayısındaki bu hızlı artış, şehir içi trafik planlaması ve otopark ihtiyacının önemini bir kez daha gündeme taşıyor.