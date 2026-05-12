Malatya’nın yeniden ihya sürecinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana çıkaran İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karbon Yutak Alanı Projesi hayata geçirildi.

3 BİN 750 ADET FİDAN DİKİLDİ

İkizce bölgesindeki 7 hektarlık özel sahada yürütülen çalışmalarda, bölgenin iklim şartlarına ve toprak yapısına en uygun 9 farklı türden toplam 3 bin 750 adet fidan dikildi. Bu hamleyle, bölgedeki yeni yerleşimin karbon ayak izinin dengelenmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor.

KARBON YUTAK ALANI NEDİR?

Karbon yutak alanları, atmosferdeki karbondioksiti (CO₂) emerek bünyesinde hapseden ve bu sayede küresel ısınmanın etkilerini azaltan devasa birer "doğal sünger" görevi görür. Ormanlar, meralar ve sulak alanlar en temel karbon yutaklarıdır. Bu alanlar, biyolojik çeşitliliği artırmanın yanı sıra, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında dünya genelinde iklim kriziyle mücadelenin en kritik stratejilerinden biri olarak kabul edilir.

İKLİM DOSTU ŞEHİRLEŞME VİZYONU

İkizce’de atılan bu adım, Türkiye’nin 1992’de kabul edilen UNFCCC anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerel düzeyde destekliyor. Yeni konut alanlarının sadece binalardan ibaret kalmaması, yeşil koridorlar ve karbon yutaklarıyla desteklenmesi, Malatya’yı geleceğin "iklim dirençli şehirleri" arasına taşıyor.

NEDEN İKİZCE?

İkizce’de yaklaşık 200 bin kişilik devasa bir nüfusun ikamet edeceği yeni bir şehrin temelleri atılırken, bu yoğun yerleşimin çevreye etkilerini en aza indirmek amacıyla "Karbon Yutak Alanı" projesi stratejik bir hamle olarak devreye alındı. Atmosferdeki karbondioksiti fotosentez yoluyla bünyesinde depolayan ormanlık ve yeşil dokunun tesisiyle, bölgede oluşacak karbon ayak izinin dengelenmesi ve kentsel ısınmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çevreci vizyon, inşa edilen binlerce konutun sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda iklim dostu ve sürdürülebilir bir ekosistem içinde yükselmesini sağlayacak.