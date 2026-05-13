Malatya’da Güney Kuşak Yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Savrulan araçlardan biri konteyner iş yerine, diğeri ise aydınlatma direğine çarptı.

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Aşağıbağlar Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güney Kuşak Yolu güzergâhında seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarında bulunan konteyner iş yerine çarparken, diğer araç ise aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.