23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılışı ile egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiğini vurguladı. Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünde milli iradenin önemine dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgesi Gazi Meclisimizdir” dedi.

“MİLLİ EGEMENLİK ZEDELENİYOR”

Yıldız, güncel siyasi gelişmelere de değinerek, seçilmiş yöneticilere yönelik müdahalelerin milli iradeye zarar verdiğini savundu. “Demokrasi yalnızca sandık değil, sandıktan çıkan iradeye sahip çıkmaktır” diyen Yıldız, bu durumun değişeceğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN DURUMU GÜNDEMDE

Atatürk’ün bu özel günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Yıldız, günümüzde çocukların yeterince güvende olmadığını belirtti. Çocuk ölümleri, işçiliği ve okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çeken Yıldız, eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

OKULLARDA ŞİDDET VE İHMAL VURGUSU

Son dönemde yaşanan okul saldırıları ve kazalara değinen Yıldız, bu olayların münferit olmadığını, sistematik ihmalin sonucu olduğunu söyledi. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

CHP’DEN 23 MADDELİK ÇOCUK MANİFESTOSU

CHP’nin çocuklara yönelik yeni politikalarını da açıklayan Yıldız, “Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu”nu duyurdu. Manifestoda; laik ve bilimsel eğitim, ücretsiz beslenme, psikososyal destek, okul güvenliği ve çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi başlıklar yer aldı.

“ÇOCUKLARI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR”

Açıklamasının sonunda çocuk haklarının temel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldız, “Güvenli ve eşit bir eğitim sistemi bir vaat değil, haktır” dedi. Yıldız, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Cumhuriyet kahramanlarını anarak, 23 Nisan Bayramı’nı kutladı.