İşte gece sokakta yürürken kendinizi en güvende hissedeceğiniz, suç oranının en düşük olduğu o 10 şehir:

1. ADIYAMAN – Yüz binde 156

– 2. ŞIRNAK – Yüz binde 159

3. BİTLİS – Yüz binde 175

4. SİİRT – Yüz binde 175

5. BAYBURT – Yüz binde 186

6. MUŞ – Yüz binde 188

7. ERZİNCAN – Yüz binde 191

8. HAKKARİ – Yüz binde 192

9. MARDİN – Yüz binde 194

10. ERZURUM – Yüz binde 196

KOMŞU İL HUZURDA ZİRVEYE YERLEŞTİ!

Açıklanan resmi verilerde en dikkat çeken detay, Malatya ile hem coğrafi hem de kültürel olarak iç içe olan Adıyaman’ın başarısı oldu. Türkiye genelinde suç oranının en düşük olduğu il seçilen Adıyaman, huzur arayanların yeni adresi olarak tescillendi.

Listenin genelinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ağırlıkta olması, bu bölgelerdeki sosyal dayanışmanın ve güvenliğin artışını bir kez daha kanıtladı. 2026 yılı boyunca asayiş ve güvenlik politikalarında bu illerin örnek model olarak alınması bekleniyor.