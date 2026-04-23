İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa sürede Malatya Valiliği'ne de ulaştırılacak olan kapsamlı genelge, il genelindeki tüm eğitim kurumlarını sıkı bir koruma çemberine alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı yeni önlem paketleri, konteyner kentlerdeki geçici eğitim alanlarından, merkezdeki devasa okullara kadar Malatya'daki her öğrenciyi kapsayacak şekilde dizayn edildi. Fiziksel altyapısı zaten yorgun olan şehirde, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için devletin ilgili tüm bakanlıkları ortak bir seferberlik ruhuyla hareket edecek. Malatyalı ailelerin çocuklarına dair duydukları haklı güvenlik endişeleri, devreye girecek bu yeni sistem sayesinde büyük ölçüde giderilecek.

Bakan Çiftçi'nin Yedi Aşamalı Koruma Planı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "yedi basamaklı çerçeve" olarak özetlediği ve Malatya'da hassasiyetle uygulanacak olan strateji oldukça kapsamlı. Planın ilk maddesi, okullara yönelik risk ve tehdit analizlerinin bölgenin güncel şartlarına göre derhal yenilenmesi. İkinci adımda, okulların etrafındaki fiziki güvenlik önlemlerinin (kamera, aydınlatma, çit) deprem sonrası şartlara uygun olarak artırılması yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü maddeler, tehlikeyi önceden haber verecek bir erken uyarı ağı ile okul çevresindeki şüpheli hareketlerin sıkı bir şekilde takip edilmesini zorunlu kılıyor. Beşinci aşama, öğrencilerin psikolojik iyilik halini gözeten rehberlik servisleri ile güvenlik güçleri arasındaki paslaşmayı en üst düzeye çıkaracak. Altıncı maddede bakanlıkların yerel teşkilatları arasında sağlam bir eşgüdüm sağlanırken, yedinci aşamada Malatya'daki öğrencilere acil durumlara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilecek.

Malatya Okullarında "Güvenlik Kurulu" Mesaisi

Bu devasa planın Malatya'daki en somut yansıması ise her okulda derhal faaliyete geçecek olan özel güvenlik kurulları olacak. Okul müdürünün liderlik edeceği bu kurul; öğrencilerin durumunu yakından takip eden rehber öğretmen, okul bölgesine bakan emniyet/jandarma amiri ve bir sosyal hizmet uzmanından teşekkül edecek. Bu komisyon, Malatya'nın yeniden inşa sürecindeki zorlu koşullarını dikkate alarak okul çevrelerini "risk esaslı" bir yaklaşımla değerlendirecek. İnşaat alanlarına yakın bölgelerdeki öğrenci hareketliliği, okul giriş ve çıkışlarındaki karmaşa, öğrenci servislerinin kullandığı alternatif güzergahlar, kamera açısından yoksun kör noktalar ve çocuklara zarar verebilecek tüm çevresel risk faktörleri bu kurul tarafından incelenerek anında çözüme kavuşturulacak.