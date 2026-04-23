Başkan Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106.yıl dönümü kapsamında Mehmet Emin Bitlis İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Ece Sayar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Mehmet Emin Bitlis Okul Müdürü Lütfi Hangün, öğretmen Gökçen Baykut, Ece Sayar'ın ikiz kardeşi Efe Sayar, annesi İlknur Sayar, babası Sadi Sayar ve anneannesi Serap Konan'ı makamında ağırladı.

Başkan Sami Er, daha sonra makamını öğrenci Ece Sayar'a bıraktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini aktaran Er, şunları kaydetti;

"Bu bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün aynı zamanda bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ece kızımız belediye başkanı olarak bu görevi devraldı. Şimdi sözü, bu anlamlı günde göreve başlayan Belediye Başkanımız Ece Hanım'a bırakıyoruz."

Başkan Sami Er'den koltuğu devralan Öğrenci Ece Sayar ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisini makamında ağırlamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Ülkedeki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sayar,

"Ülkemizde yaşanan üzücü olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Şehrimiz depremde büyük bir yara almıştı. Malatya'mızın her tarafında kentsel dönüşüm, altyapı, yol-kaldırım, sosyal alan çalışmaları devam ediyor. Özellikle şehrimizin doğu-batı doğrultusunda trafik çok yoğun, bunun için büyük kavşaklara, araçlar için alt geçit ve üst geçit yaparak trafiği rahatlatmak istiyoruz. Şehrimizde otopark sayısını da artıracağız. Otobüs terminaline şehir dışına taşımayı planlıyoruz"

ifadelerini kullandı.

Sayar, yapacakları çalışmalarda çocuk, yaşlı ve engellilere öncelik vereceklerini de sözlerine ekledi. Daha sonra ilgili daire başkanlığını arayan Sayar, Mehmet Emin Bitlis İlkokulunun bahçesine yumuşak zeminli oyun alanı yapılması talimatını vererek, daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.