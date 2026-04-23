Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan HİMYAÇ-DER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, Busabah Medya’ya yaptığı özel açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca yerel değil, ülke genelinde de benzer şekilde görüldüğünü ifade etti.

Budan, bu durumun hem sosyolojik hem de psikolojik yönleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şüphesiz bu durum sadece bizim ilimize özgü değil, Türkiye genelinde de benzer vakalar giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. İlimizde de sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Bu konunun hem sosyolojik hem de psikolojik yönleriyle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu tür ölümlerin nedenlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor.”

“KAMUOYU DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ”

Yaş ortalamasının 70-74 aralığında yoğunlaştığını belirten Budan,

“Yaş ortalamalarının birbirine yakın olması ve bu vakaların ülke genelinde artış göstermesi, tesadüf olarak değerlendirilemeyecek kadar dikkat çekici bir durumdur. Bu nedenle yetkili merciler tarafından kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ölüm nedenleri adli makamlarca araştırılıyordur; ancak kamuoyunun da doğru bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Çünkü bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği ve buna bağlı olarak artan bir endişe söz konusudur. Söz konusu yaş grubuna baktığımızda 70-74 yaş aralığındaki bireyler görülmektedir. Bu yaşlar teknik olarak ileri yaş kabul edilse de günümüzde bu kişiler hâlâ üretken olabilir, çeşitli görevlerde aktif şekilde yer alabilir, kamu kurumlarda yönetici durumda olabilirler. Bu nedenle ölüm nedenlerinin net ve şeffaf biçimde açıklanması önem taşımaktadır”

dedi.

“AİLE ZİYARETLERİ İHMAL EDİLİYOR”

Aile yapısındaki değişime de dikkat çeken Budan, toplumsal dönüşümün etkilerine işaret etti. Budan,

“Bu noktada aile yapısındaki değişim ve toplumsal dönüşümün de etkili olduğunu düşünüyoruz. Aile bağlarının zayıflaması, büyüklerle aynı yaşamı paylaşma kültürünün azalması önemli bir faktördür. Artık birçok kişi, bayramlarda dahi aile ziyaretlerini ihmal eder hale gelmiştir. Yaşlı bireyler hastalandığında ya da bir sorun yaşadığında yeterince ziyaret edilmemekte, bu da yalnızlık duygusunu artırmaktadır”

ifadelerini kullandı.

MADDE KULLANIMI DA BİR ETKEN Mİ?

Psikolojik faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Budan, stres, madde kullanımı ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların da önemli risk oluşturduğunu söyledi. Budan,

“Bunun yanında psikolojik etkenler de göz ardı edilmemelidir. Stresin insan sağlığı üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Günümüzde genç, yaşlı fark etmeksizin ciddi bir stres yükü altındayız. Ayrıca madde kullanımı ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların yaygınlaşması da önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır”

şeklinde konuştu.

“MADDE KULLANIMI KALP KRİZLERİNE NEDEN OLABİLİYOR”

Son dönemde artış gösteren kalp krizi vakalarına da değinen Budan, bazı ölüm vakalarında net açıklama yapılmamasının kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Tüm bunların yanı sıra, kalp krizi vakalarındaki artış da dikkat çekicidir. Bazı uzmanlar bunun çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini ifade etmektedir. Özellikle madde kullanımı, kalp sağlığını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ancak birçok vakada ölüm nedenlerinin ayrıntılı şekilde açıklanmaması, kamuoyunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm bu ölümlerin şeffaf bir şekilde incelenmesi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece hem bilgi kirliliği önlenebilir hem de toplumdaki endişeler azaltılabilir.”