23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106’ncı yılı münasebetiyle Malatya Merkez Spor Salonu’nda bir kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

“BU ANLAMLI GÜNÜ DERİN BİR HÜZÜNLE KARŞILAMAKTAYIZ”

Bu yıl 23 Nisan’ı derin bir hüzün ile karşıladıklarını belirten İl Müdürü Bakır,

“Bağımsız bir ülkede yaşamak, sadece bir hak değil, aynı zamanda ecdadımıza karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur. Ancak, bu anlamlı günü yüreğimizde derin bir hüzünle karşılamaktayız. Kahramanmaraş'ta, yakın zamanda yaşanan menfur saldırı sonucu, şehit olan evlatlarımızın acısı, hala ve ebediyen yüreğimizde taze kalacaktır. Ayla öğretmenimiz ve varlık sebebimiz evlatlarımızın hatırası bizlere birlik olmak, birbirimize daha sıkı sarılmanın ve çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmenin, onları hepimizin korumasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Bu bayramda, hüznümüzle birlikte ama aynı zamanda onların omuzlarımıza yüklediği sorumluluk ile umutla, inançla ve kararlılıkla kutladığımızı ifade etmek istiyorum”

şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMA ODALARIMIZ DAHA BÜYÜK TEHLİKELER ARZ ETMEYE BAŞLADI”

Dijital bağımlılığı da dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Bakır,

“Değerli velilerimiz, evlatlarınız bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Onların sadece akademik başarıları değil ahlaki, kültürel ve insani değerlerle donatılmış birey ve hayırlı nesiller olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Günümüzün en önemli sınavlarından biri de dijital bağımlılıktır. Çocuklarımızı bu görünmez tehlike karşısında yalnız bırakmamalıyız. Onlarla daha fazla vakit geçirmeli, dijital dünyayı bilinçli kullanmaları konusunda rehberlik etmeliyiz. Unutmayalım ki, çocuklarımızı sokak tehlikesinden korumak için, evlerimizde oluşturduğumuz çalışma odalarımız daha büyük tehlikeler arz etmeye başlamıştır”

ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞIN, ÜRETİN, SORGULAYIN”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, çocuklara duyulan güvenin en açık gösterdiği olduğunu söyleyen İl Müdürü Bakır,

“Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda bir medeniyetin taşıyıcısı, bir idealin temsilcisisiniz. Evlatlarımıza büyük medeniyetimizin mefkuresini benimsetmek, onlara kökleriyle barışık, geleceğe güvenle yürüyen bireyler olarak yetiştirmek, en önemli görevinizdir. Sizlerin emeği, sabrı ve inancı, bu milletin yarınlarını şekillendirecektir. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlere armağan edilen bu bayram, aslında size duyulan büyük güvenin en açık göstergesidir. Sizlerden beklentimiz, sadece çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak değildir. Sizler bu medeniyeti aşacak, geliştirecek ve yeni ufuklar açacak nesillersiniz. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, çalışın, üretin, sorgulayın. Çünkü bu ülkenin yarınları, sizlerin ellerinde ve omuzlarında yeşerecektir. Sayın Valim, Malatya’mızdan, tüm Türkiye'ye, liderliğinizde güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Bizler, birlik ve beraberlikle güçlenen, değerlerine sahip çıkan, çocuklarını geleceğini en iyi şekilde hazırlayan bir şehir olarak, yolumuza kararlılıkla, azimle devam edeceğimizi ilan ediyoruz”

açıklamasında bulundu.

Kutlama programı şiir okunması ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gösterilerin sunumunun ardından sona erdi.