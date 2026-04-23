Olay, saat 10.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait 06 FFA 873 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen MOTAŞ’a ait 44 ACD 698 plakalı otobüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.