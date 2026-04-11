Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumartesi Söyleşisi” programının bu haftaki konuğu Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu oldu. Programda Arapgir’in tarihi, ekonomik yapısı ve belediyecilik çalışmaları ele alındı.



Konuşmasında göreve başladığı süreci ve hedeflerini anlatan Cömertoğlu,

“2009 yılında göreve başladığımda ilk hedefim göçü durdurmaktı. Bu çerçevede 10 başlıkta Kırsal Kalkınma Modeli adında bir çalışma yaptım. Dünya’da marka bir şehir yaratmak için göreve geldim. 13 yıla yakın harcama bütçesi, borç olarak karşımızda duruyordu, her taraf icralarla doluydu, çalışanlar özlük haklarından uzaktı”

şeklinde konuştu.



“BİR ŞEHRİN ANAYASASI İMARDIR”



Arapgir’de yapılan çalışmaların temelini imar planlarının oluşturduğunu vurgulayan Cömertoğlu,

“10 başlığın en başına imarı koyduk çünkü imar yok. Bir şehrin anayasası imardır. Şehrin imarı şehrin anayasasıdır. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik; mezra ve köylerin tümünü kapsayan imar planını 2013’te başlattık, geçen yıl itibarıyla tamamladık. Şu an Türkiye’de mezra düzeyinde imar planı olan tek ilçe Arapgir. Bu planlar sıradan değil, ivedilikle yapıldı”

ifadelerine yer verdi.