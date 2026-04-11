Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile ekiplerince Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Keklik kafesleri, mutfak dolabı ve çatıdaki tuğlaların altına gizlenen çok sayıda silah ve mermiler ele geçirildi. Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 50 adet 9 mm çapında fişek, 23 adet 7.65 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet makineli tüfek fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın ise sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.