Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yürürlüğe giren yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar yeniden belirlendi. Engelli bireyleri yakından ilgilendiren düzenleme, otomotiv sektöründe de hareketliliğe neden oldu.
Yeni sistemde yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına alınırken, fiyat üst limiti de güncellendi. Buna göre vergiler dahil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında olan araçlar ÖTV istisnasından yararlanabiliyor.
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ
Yeni düzenlemeye göre birçok popüler model ÖTV muafiyeti kapsamında yer alıyor. Öne çıkan araçlar arasında:
Togg T10X ve Togg T10F
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Renault Clio
Renault Megane Sedan
Renault Duster
Toyota Corolla
Toyota Corolla Hybrid
Toyota C-HR
Hyundai i20
Hyundai Bayon
KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?
2026 düzenlemesine göre:
Yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor
Araçların belirlenen fiyat limitinin altında olması gerekiyor
Araçlar genellikle 5 yıl satılamama şartı ile satın alınabiliyor
MOTOR KRİTERLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
1.6 motor ve altı binek araçlar
2800 cm³ altı ticari araçlar
Motor hacmi sınırlaması olmadan motosikletler
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?
Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere ÖTV’siz araç verilip verilmeyeceği oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmadı. Şu an için uygulama yürürlükte değil.
Teklife göre:
Düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor
Özellikle Bağ-Kur emeklilerine yönelik sınırlı bir uygulama öngörülüyor
SSK ve memur emeklilerinin büyük kısmı kapsam dışında kalabilir
Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde detayların netleşmesi bekleniyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI
Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil bayilerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle yerli üretim modellerde talep artışı gözleniyor. Uzmanlar, bu düzenlemenin hem iç pazarı canlandıracağını hem de yerli üretimi teşvik edeceğini belirtiyor.