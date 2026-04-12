Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1.499 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını takibe alan ekipler, yapılan fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen bir ikamet ve bir şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplam 1.499 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.

Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.