Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin en büyük yükü olan düğün ve ev masrafları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan beklenen adım geldi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz evlilik kredisi, 81 ildeki tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletildi. İşte cebinizi rahatlatacak dev desteğin tüm detayları...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER? (2026 GÜNCEL)

Bakanlık tarafından güncellenen kriterlere göre, krediden yararlanmak isteyen çiftlerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Yaş Sınırı: Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş aralığında olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Başvuru tarihi itibarıyla aralığında olmak (30 yaşından gün almamış olmak). Gelir Kriteri: Çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi.

Çiftlerin toplam gelirinin brüt geçmemesi. Eğitim Şartı: Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanma taahhüdü vermek.

Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanma taahhüdü vermek. Resmi Nikah: Krediden faydalanmak için resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranmaktadır.

KREDİ MİKTARI VE ÖDEME PLANI NASIL?

Gençlerin ekonomik refahını önceliklendiren bu paket, piyasadaki standart kredilerden tamamen ayrılıyor:

Toplam Tutar: 150.000 TL. Geri Ödemesiz Dönem: İlk 2 yıl (24 ay) boyunca hiçbir ödeme yapılmıyor. Vade: Toplam 48 ay vadeli. Faiz Oranı: Yüzde 0 (Tamamen faizsiz). Ek Avantaj: Evlilik süresince çocuk sahibi olan çiftler için borç erteleme imkânı sunuluyor.

ADIM ADIM EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular tamamen dijital ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde ilerliyor. e-Devlet evlilik kredisi başvurusu için şu adımları izleyin:

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet kapısına giriş yapın.

ve şifrenizle e-Devlet kapısına giriş yapın. Arama çubuğuna "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" veya "Aile ve Gençlik Fonu" yazın.

veya yazın. Çıkan başvuru formundaki bilgileri (gelir durumu, nikah tarihi vb.) eksiksiz doldurun.

Onay sürecini yine aynı ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

Kritik Uyarı: Başvurusu onaylanan çiftlerin, Bakanlık tarafından belirlenen eğitim programına katılması zorunludur. Eğitime katılmayan çiftlerin kredi onayı iptal edilmektedir.

81 İLDE GEÇERLİ Mİ?

Evet, 2026 itibarıyla pilot bölgelerin dışına çıkılarak destek Türkiye'nin 81 ilindeki tüm genç çiftlerin erişimine açılmıştır.

Evlilik kredisi ödemeleri, banka hesaplarına onay sürecinden kısa bir süre sonra tek seferde yatırılmaktadır.