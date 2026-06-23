6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen Malatya'da, yapımı tamamlanan yeni çarşı dükkânlarında hareketlilik yavaş yavaş başlasa da esnafın sorunları bitmiyor. Konteyner dükkânlardan kalıcı iş yerlerine geçen esnaflar, çarşıdaki planlama hatalarına, kot farkı sorunlarına ve yüksek kiralara dikkat çekerek yetkililere sitem etti.

Esnaf Mustafa Bozdemir, yeni çarşı projesindeki mimari hatalara değinerek,

"Çarşı daha güzel yapabilirlerdi. Birçok dükkânın önünde basamak var, yaşlı vatandaşlar nasıl bu basamakları çıkıp, dükkânlara gidip alışveriş yapabilecek. Binalar çok güzel ama mimari açıdan bunun gibi çeşitli hatalar mevcut”

şeklinde konuştu.

“ÜST KATLARIN FAZLA BİR FONKSİYONU YOK”

Han tarzında inşa edilen iş yerleri hakkında da açıklamalarda bulunan esnaf Bozdemir,

“Malatya'da üst katların fazla bir fonksiyonu yok. Üst katların çoğu, ilerleyen zamanda ne yazık ki çöp olacak”

dedi.

“TAM OTURAKLI BİR İŞİMİZ YOK”

9 ay konteynerde kaldıktan sonra yeni çarşıya taşınan bir diğer esnaf Murat Delibaş ise işlerin henüz tam anlamıyla oturmadığını kaydetti. Çarşıda akşam saatlerinde insan elinin tamamen çekildiğini belirten Delibaş,

"Ortalama buraya taşınalı 2 ay oldu. Şu an tam oturaklı bir işimiz yok. İşlerin tam oturması için boş dükkânların da dolması lazım. O zaman belki çarşımız ve işimiz yeniden canlanır. Sabahları işe giden vatandaşlardan dolayı biraz işlerimiz hareketleniyor ama öğleden sonra ve akşamüzeri hiç iş yok”

ifadelerine yer verdi.

Malatya çarşısında dükkânlar fiziksel olarak teslim edilmeye başlansa da hem mimari hatalar hem de yüksek kira beklentileri nedeniyle esnafın kaygılı bekleyişi sürüyor. Esnaf, çarşının gerçek anlamda canlanması için boş dükkânların makul fiyatlarla acilen dolması gerektiğini belirtiyor.