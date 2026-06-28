Udemy’nin Kurucusu Malatyalı Çıktı! Milyar Dolarlık Şirketleri Yöneten Eren Bali Kimdir

Malatya’nın kayısı bahçeleriyle çevrili küçük bir köyünde, tek odalı bir okulda filizlenen bir başarı hikayesi bugün tüm dünyanın dilinde. Eğitime erişimi kısıtlı bir çocukluktan, Amerika Birleşik Devletleri’nin teknoloji üssü Silikon Vadisi’ne uzanan bu yolculuk, sadece bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda imkansızlıkların nasıl alt edilebileceğinin en somut kanıtı. Milyonlarca insanın hayatına dokunan küresel şirketlerin arkasındaki beyin, Malatyalı bir Türk mühendis: Eren Bali. Peki, Forbes dergisine kapak olan, dünyanın en prestijli listelerinde yer alan Eren Bali kimdir ve nasıl başardı?

FEDAKAR BİR ÖĞRETMENDİ

Eren Bali, 1984 yılında Malatya’nın merkeze bağlı Durulova köyünde dünyaya geldi. Annesi, köyün tek odalı okulunda beş sınıfı birden okutan fedakar bir öğretmendi. Zorlu köy şartlarında eğitim hayatına adım atan Bali’nin içindeki cevher, matematikle buluştuğunda ortaya çıktı.

2001 yılında Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak adını duyuran Bali, aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girdi. Başarısını burada da sürdürerek Matematik bölümüyle çift anadal yaptı ve 2005 yılında mezun oldu.

BAŞARISIZLIKLA BAŞLAYAN AMA MİLYAR DOLARA UZANAN YOL

Her başarılı girişimcinin arkasında bir kırılma noktası vardır. Eren Bali’nin Türkiye’de hayata geçirdiği ilk canlı yayın eğitim platformu olan "KnowBand" girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak o vazgeçmedi. Rotasını Silikon Vadisi’ne çeviren genç mühendis, bir süre çevrimiçi arkadaşlık sitesinde mühendis olarak çalıştı.

Asıl büyük devrim ise 2010 yılında yaşandı. Eren Bali, Oktay Çağlar ve Gagan Biyani ile birlikte, bugün dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim platformlarından biri olan Udemy’yi kurdu. İlk başlarda yatırımcı bulmakta zorlanan ekip, kısa sürede milyonlarca dolarlık fon toplamayı başardı. Eren Bali liderliğinde Udemy, 4 milyondan fazla öğrenciye ve binlerce eğitmene ulaştı. Bu küresel başarı, Bali’yi Forbes’in prestijli "30 Under 30" (30 Yaş Altı 30 Girişimci) listesine taşıdı.

ANNESİNİN RAHATSIZLIĞI YENİ BİR KÜRESEL ŞİRKET DOĞURDU

Udemy’deki CEO’luk görevini devrettikten sonra Eren Bali’nin hayatı, annesinin geçirdiği bir rahatsızlıkla tamamen değişti. Amerika’da sağlık sisteminin karmaşıklığı ve doğru teşhise ulaşmanın zorluğuyla yüzleşen Bali, bu alandaki açığı kapatmak için kolları sıvadı.

2015 yılında Tom Berry ile birlikte Carbon Health adlı yeni nesil sağlık hizmeti şirketini kurdu. Dijital sağlık teknolojileri ve klinik hizmetlerini birleştiren bu franchise şirketi, bugün Amerika’da sağlık sektörünü dönüştüren en önemli aktörlerden biri haline geldi ve Eren Bali şu anda bu şirketin CEO’su olarak görevini başarıyla sürdürüyor.

FORBES KAPAĞINDA BİR MALATYALI

Girişimcilik dünyasındaki bu ezber bozan başarıları, Eren Bali’yi Nisan 2017’de Forbes dergisinin kapağına taşıdı. Malatya'nın bağrından çıkıp dünya devlerine yön veren Eren Bali, hem Türkiye’deki hem de memleketi Malatya’daki genç yazılımcı ve girişimciler için en büyük ilham kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.