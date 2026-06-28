Hafta sonu sokaklara çıkan vatandaşlar, yeni dükkanların çevresinde yürümekte zorlanınca Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Ekipler; rezerv alan sonrası yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Akpınar, Dabakhane ve Halfettin mahallelerinde geniş çaplı bir denetim zinciri başlattı. Yapılan kontrollerde, ticari geri dönüşün sevinci yaşanırken kamusal alanların sorumsuzca ihlal edildiği gözler önüne serildi.

Ekiplerin sahada tespit ettiği ve kenti adeta kilitleyen kriz noktaları şunlar oldu:

Vatandaşların güvenli geçiş noktası olan kaldırımlara ve yaya geçitlerine sorumsuzca park edilen araçlar,

İnşaat ve yerleşim süreçlerinden geriye kalan, sokak ortasında bırakılmış moloz yığınları ve atıklar,

Yayanın yürüyüş alanı hiçe sayarak dükkân sınırlarını aşan, kamuya ait alanlara taşan ticari malzemeler.

İLK ETAPTA UYARI YAPILDI, İNAT EDENLERİN CÜZDANI YANDI!

Sokaklardaki keşmekeşe son vermek için harekete geçen zabıta ekipleri, denetimler esnasında önceliği esnafı ve sürücüleri bilgilendirmeye verdi. Vatandaşların ortak kullanım hakkı olan alanların boşaltılması yönünde yapıcı ikazlar gerçekleştirildi.

Ancak kamu düzenini bozmakta direnen, yapılan tüm uyarılara rağmen kaldırım ve yol işgalini sürdürmekte ısrar eden kişi ve araç sahiplerine taviz verilmedi. İlgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde, kuralları hiçe sayanlara idari para cezası uygulandı.

"AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL, YAŞANABİLİR BİR KENT İNŞA ETMEK"

Rezerv alanların çevresindeki bu kural koridorunu ve denetimlerin perde arkasını aktaran Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ferdi Sezer, yeni iş yerlerinin Malatya’ya hayırlı olmasını dileyerek esnafın heyecanını paylaştıklarını belirtti. Ancak Sezer, kamu düzeninin kırmızı çizgileri olduğunu şu sözlerle hatırlattı:

"Rezerv alan süreçlerinin tamamlanıp iş yerlerinin faaliyete geçmesi ilçemiz için çok büyük ve önemli bir kazanımdır. Ancak unutulmamalıdır ki, kaldırımlar vatandaşlarımızın ortak kullanım alanıdır. Buralara araç park edilmesi, inşaat malzemesi ya da moloz bırakılması, kısacası yaya geçişini engelleyecek hiçbir hamle kabul edilemez. Ekiplerimiz önce nezaketle bilgilendirme ve uyarı yapıyor. Buna rağmen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemleri devreye alıyoruz. Bizim amacımız ceza kesmek değil; düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmaktır."

BU DENETİMLER "ANLIK" DEĞİL OPERASYONLAR SÜRECEK!

Battalgazi Belediyesi’nden yapılan son açıklamada, Akpınar, Dabakhane ve Halfettin mahallelerinde pazar günü de hissedilen bu sıkı takibin geçici bir uygulama olmadığı vurgulandı. Kaldırım işgalleri, hatalı araç parkları, çevre kirliliği yaratan inşaat atıkları ve yayaların özgürce yürümesini engelleyen her türlü unsura karşı denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, yeni kurulan şehir düzenine uyum sağlama noktasında esnaftan ve vatandaşlardan tam hassasiyet beklediklerini ifade etti.