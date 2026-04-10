MALATYA (Nesine 3. Lig) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 5 Nisan 2026 tarihinde oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Karaköprü Belediye Spor müsabakasına ilişkin disiplin kararlarını resmen açıkladı. 9 Nisan tarihli toplantıda alınan kararlar, Malatya futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

YEŞİLYURTSPOR’A "KÖTÜ TEZAHÜRAT" İHTARI

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, kendi evinde oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, eylemin bu sezon ev sahibi olunan müsabakalarda ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle kulübe ihtar cezası verilmesine hükmetti.

KARAKÖPRÜLÜ FUTBOLCUYA 10 BİN TL CEZA

Maçın bir diğer dikkat çeken cezası ise konuk ekip Karaköprü Belediye Spor cephesine kesildi. Futbolcu Hüseyin Can Öztürk, karşılaşma esnasında resmi güvenlik görevlisine yönelik sergilediği "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ağır bir para cezasına çarptırıldı. PFDK, disiplin talimatının ilgili maddeleri uyarınca oyuncuya 10 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Yapılan Resmi Açıklama: "Malatya Yeşilyurtspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına; Karaköprü Belediye Spor sporcusu Hüseyin Can Öztürk'ün ise görevliye yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.