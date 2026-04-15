Son dakika gelişmesi… Malatya’da öğle saatlerinde yaşanan olay, kentte endişeye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, olay Çilesiz Mahallesi Şehit Yunus Kıroğlan Sokak üzerinde, okul yerleşkesi dışında meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında, Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi oldukları öğrenilen 5 öğrenci bıçakla hafif şekilde yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen diğer öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde kesici aletlere yönelik detaylı inceleme yaptı.