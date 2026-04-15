Kahramanmaraş bugün okuldan gelen acı haberle sarsıldı. Kentteki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı büyük bir faciaya yol açtı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu olayda can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi.

1 ÖĞRETMEN VE 3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının hemen ardından olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerine göre, 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan toplam 24 kişi ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikelerinin sürdüğünü belirtti.

VALİDEN AÇIKLAMA "ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada durumun vahametini koruduğunu ifade etti. Vali Ünlüer, saldırının nedenine ilişkin incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve okul çevresinde tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

OKUL ÇEVRESİNDE BÜYÜK PANİK

Haberin duyulmasıyla birlikte aileler okula akın etti. Velilerin yaşadığı büyük panik ve bölgedeki yoğun hareketlilik devam ederken, güvenlik güçleri okul çevresinde geniş bir güvenlik kordonu oluşturdu.

İKİ BAKAN KAHRAMANMARAŞ’A GİDİYOR

Olayın büyüklüğü üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in vakit kaybetmeden Kahramanmaraş’a hareket ettiği öğrenildi. Bakanların bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA VE YAYIN YASAĞI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Önemli Not: Olayın hassasiyeti ve kamu düzeninin korunması amacıyla yetkililer tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildiği bildirildi.