Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat karnesini açıkladı. Ortaya çıkan rakamlar, bölge ekonomisinde "deprem" etkisi yarattı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 22’lik bir gerileme yaşayan Malatya, yılı 75 milyon dolar bandında açtı.

RAKAMLAR NE DİYOR? YÜZDE 22’LİK BÜYÜK KAYIP

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) şehrin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 azalarak 75 milyon 10 bin dolar seviyesine geriledi.

Özellikle Mart ayı rakamlarındaki düşüş, sanayici ve ihracatçıyı alarm durumuna geçirdi.

KAYISIDA SERT DÜŞÜŞ, İKLİMLENDİRMEDE REKOR ARTIŞ

Şehrin amiral gemisi olan kayısı ihracatı, 2025 yılında yaşanan zirai donun etkilerini hala hissediyor. Ancak bazı sektörler bu zorlu dönemde parlamayı başardı:

Kayısı: Yüzde 33 düşüşle 34 milyon dolara geriledi.

İklimlendirme Sanayi: Yüzde 125 artışla dönemin şampiyonu oldu.

Meyve ve Sebze Mamulleri: Yüzde 68 artış gösterdi.

Çelik: Yüzde 12 büyüme kaydetti.

Makine Aksamları: Yüzde 3 artışla istikrarını korudu.

SADIKOĞLU’NDAN SAVAŞ VE MALİYET UYARISI

Başkan Sadıkoğlu, ihracatçının omuzundaki yükün her geçen gün arttığını belirtti. İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimin ekonomik faturasının ağırlaştığını vurgulayan Sadıkoğlu şunları söyledi:

"12 Nisan 2025'te yaşadığımız zirai don, ihracat kalemlerimizi vurdu. Ancak asıl tehlike güneyimizdeki savaş hali. Artan hammadde giderleri, enerji maliyetleri ve navlun fiyatları sanayicimizi zorluyor. Üreten kesim için acil destek mekanizmaları devreye alınmalı."

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Malatya sanayisinin sürdürülebilirliği için iç ve dış piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden MTSO Başkanı, hammadde sıkıntısı ve lojistik maliyetlerin önümüzdeki süreçte de ana gündem maddesi olacağını öngörüyor.

