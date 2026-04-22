Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İyilikler TIR’ı, duraklarına Malatya’yı da ekleyerek bir alışveriş merkezi önünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ankara Halkla İlişkiler Uzmanı Rabia Nur Bozkurt, düzenlenen programın başlangıcında yaptığı açıklamada Ankara’dan hareket eden tırın Türkiye’nin dört bir yanındaki lösemi ve kanser hastası çocuklara yardım ulaştırmak için yollarda olduğunu belirtti. Proje kapsamında Malatya’daki ailelere ulaşan vakıf, kurulan bilgilendirme standı ile hem halkı bilinçlendirdi hem de kayıtlı ailelerin giyimden gıdaya kadar tüm eksiklerini yerinde giderdi.

İyilikler TIR’ı projesi, sadece bir yardım dağıtımı değil, aynı zamanda çocuklar için bir bayram havası taşıyor. Anadolu’nun en ücra köylerine kadar ulaşmayı hedefleyen bu iyilik hareketi sayesinde LÖSEV’e kayıtlı aileler; tekstil, gıda, et, kırtasiye ve temizlik malzemesi gibi yüzlerce çeşit ürün arasından kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapabiliyor. Çocuklar ise oyuncaktan bisiklete, çalışma masasından bilgisayara kadar pek çok eşyayı gönüllerince seçme fırsatı yakalıyor. Malatya’daki faaliyetlerini tamamlayan tırın bir sonraki durağının ise Elazığ olacağı duyuruldu.

Vakıf yetkilileri, yapılan tüm bu yardımların bağışçıların ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiğini vurgulayarak toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Lösemili çocukların mücadelesine ortak olmak isteyen vatandaşların; vakfın çeşitli illerdeki irtibat ofisleri, banka bağış ekranları veya resmi internet sitesi üzerinden kolayca destek olabilecekleri hatırlatıldı. Yapılan her bağışın bir çocuğun hayatına dokunduğu ve onlara yaşama azmi aşıladığı belirtilerek, tüm duyarlı bireyler bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet edildi.