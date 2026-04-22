Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yapımı sona yaklaşan Akpınar Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Emlak Konut Yönetimi ve çarşı esnafının oluşturduğu dernek yönetimiyle birlikte alanda gezi gerçekleştiren Taşkın, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirirken, Emlak Konut yetkilileriyle de görüşerek sürece ilişkin bilgi aldı. Sahadaki eksikliklerin gözden geçirildiği incelemelerde, tamamlanan etaplarla birlikte binlerce iş yerinin yer aldığı çarşının kısa süre içerisinde kademeli olarak hizmete açılması bekleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada,

“Bugün çarşı derneğimizin kıymetli başkanı ve yönetimiyle birlikte Akpınar Çarşımızı gezdik, yapılan çalışmaları yerinde gördük. Emlak Konut’taki arkadaşlarımızla da görüşerek son durumu değerlendirdik. Çarşımızda artık son rötuşlar yapılıyor. Anahtar teslimleri tamamlandı, şu anda kaldırımlar ve yollarla ilgili küçük düzenlemeler sürüyor. Belediyemiz olarak temizlik çalışmalarını bitirdik. Çok büyük oranda çalışmalar tamamlandı, kalan küçük eksikler de gideriliyor. İnşallah birkaç gün içerisinde çarşımız tamamen açılmış olacak. Gerçekten çok modern ve güzel bir çarşı ortaya çıktı. Gezen herkesin dikkatini çeken bir alan oldu. Şimdiden Malatya’mıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu eserin ortaya çıkmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.”