5 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile üniversiteye bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının usul ve esasları detaylı şekilde belirlendi.

ALES EN AZ 55 OLACAK

Yönetmeliğe göre lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik olmak üzere farklı kategorilerde yürütülecek. Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda adayların lisans diplomasına sahip olması ve ALES’ten en az 55 puan alması gerekecek. Adayların değerlendirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u esas alınacak.

Bazı alanlarda ise yazılı sınav, mülakat veya yetenek sınavı gibi ek değerlendirmeler yapılabilecek. Bu durumda puanlama sistemi değişerek ALES, not ortalaması, bilim sınavı ve yabancı dil puanlarının belirli oranlarda hesaplanmasıyla sıralama yapılacak. Yabancı dil puanı olmayan adayların bu alandan alacakları katkı sıfır olarak değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLER EN AZ YEDİ DERS TAMAMLAMAK ZORUNDA OLACAK

Tezli yüksek lisans programı en az 120 AKTS’den oluşacak ve öğrenciler en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamak zorunda olacak. Programın süresi dört yarıyıl olarak belirlenirken, azami sürenin ise altı yarıyıl olduğu ifade edildi. Bu süre içerisinde derslerini tamamlayamayan veya tez çalışmasında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilecek.

Yeni yönetmelikte tez sürecine ilişkin önemli detaylar da yer aldı. Öğrencilerin tez savunmasına girebilmesi için en az bir bilimsel yayına veya bildirime sahip olması şartı getirildi. Ayrıca tezler intihal programından geçirilerek değerlendirmeye alınacak.

Tezsiz yüksek lisans programlarının ise en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşacağı, program süresinin en az iki, en fazla üç yarıyıl olacağı belirtildi. Bu programların daha çok mesleki bilgi ve uygulamaya yönelik olarak düzenleneceği ifade edildi.

Yönetmelikte ayrıca uzaktan öğretim programlarının açılabileceği, farklı üniversitelerden ders alınabileceği ve belirli şartlar sağlandığında tezsiz programdan tezli programa geçiş yapılabileceği de hükme bağlandı.

Yeni yönetmelikle birlikte İnönü Üniversitesinde lisansüstü eğitim süreçleri daha ayrıntılı kurallara bağlanırken, başvuru şartlarından mezuniyete kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu.

İlgili detaylar Resmi Gazete’nin 5 Nisan 2026 tarihli sayısında bulunuyor.