Malatya-Elazığ Karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde yaşanan trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, kimsenin burnu bile kanamadı. Malatya’da TOKİ’de inşaatta çalışan ve memleketleri Diyarbakır’ın Ergani ilçesine gitmekte olan işçilerin bulunduğu M.A.K. yönetimindeki 21 AFH 486 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Ü.E. idaresindeki 44 AES 986 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra savrularak ters döndü.

Görenlerin yardıma koştuğu kazada ters dönen araçta bulunan sürücü ve 3 kişi kapılar açılarak araçtan çıkartıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi ancak araçtan çıkanların burnu dahi kanamadı. Karşı araç sürücünü de feci kazayı yara almadan atlatırken, görenlerin böylesine şiddetli bir kazadan kimsenin yaralanmadığını görmesi mucize olarak yorumlandı.

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, olay yerinde sürücülerin kaza tutanağı tutmasının ardından hurdaya dönen araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.