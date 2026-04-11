Bağımsız Yazıhan ve Büyükşehir Meclis Üyesi Yunus Şen, Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katıldı. Şen’e rozetini İl Başkanı Barış Yıldız taktı.

Rozet töreni öncesi bir açıklama yapan İl Başkanı Barış Yıldız, CHP’nin umut olmaya devam ettiğini kaydederek,

“2024 yılında yapılan yerel seçimlerde partimiz Türkiye’nin birinci partisi oldu. Birinci parti olduğumuz günden bugüne bunu hazmedemeyenlerin operasyonları gün geçtikçe arttı. CHP’li belediye başkanlarına yönelik bir yıldır çok büyük operasyonlar ve itibarsızlaştırma çalışmaları yapılmakta. Tüm bu operasyonlara, hukuk darbesine, adaleti sopa haline çeviren iktidara karşı da halkımız en büyük cevabı vermekte ve her yapılan ankette partimiz oyunu artırmaktadır. CHP umut olmaya devam etmektedir”

şeklinde konuştu.



“HER KESİMİN UMUDU CHP OLMUŞTUR”



Yapılacak il genel seçimlerde CHP’nin iktidar olacağını belirten İl Başkanı Yıldız,

“Bizler biliyor ve inanıyoruz ki yapılacak ilk genel seçimde halkımız ve demokrasiye inananları desteğiyle CHP iktidar olacak. CHP’nin iktidarında bugün iftirayla bin bir oyunla içeride tuttukları Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olacak. Bizler demokrasimize ve partimize inancımızı bir gün bile yitirmediğimiz gibi demokrasiye yönelik her saldırıda sadece CHP’lilerin değil Türkiye Cumhuriyetinde demokrasiye inanan herkesin ve her kesimin umudu CHP olmuştur”

ifadelerini kullandı.



“İHANET ETTİLER”



Son yerel seçimlerde yanlış tercih yaptıklarından dolayı Malatya’da başarılı olamadıklarını söyleyen İl Başkanı Yıldız,

"Son yerel seçimlerde ülke genelinde olduğu gibi Malatya'mızda da geçmiş seçimlere göre başarılı olduk. Daha başarılı olamadığımız için de mahcubiyet taşıdığımızı belirtmek isterim. Malatya kamuoyu bazı yanlış seçimler yaptığımızın farkında. Bu konudan dolayı da örgütümüz, ilçe başkanlarımla beraber, il başkanı olarak yanlış tercihlerden dolayı mahcubiyetimi sizlere ifade etmek isterim. Daha dün bir bakıyorsunuz televizyon ekranlarında 'AK Parti'ye geçecek misiniz?' şeklindeki sorulara 'Bizim orada işimiz yok, biz atadan dedenden CHP'liyim' diyenler bir bakıyorsunuz AKP'nin rozetini alkışlayarak takıyorlar. Maalesef ülkemizde son zamanlarda CHP'de bu tarz geçişler oluyor. Bazı büyükşehir belediye başkanları, birkaç milletvekili ve maalesef yerelde bir belediye meclis üyesi son süreçte AKP'yi tercih ettiler ve onlara oy veren vatandaşlarla partimize ihanet ettiler"

diye konuştu.



“Bir tarafta tüm imkanlara sahipken bu parti ve sizler için mücadeleyi göze alıp Silivri’de direnenler de var bir taraftan ihanet edip AKP’nin yolunu tutanlar da var” diyen İl Başkanı Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti:

“Onlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu parti ve bu ülkenin tüm vatandaşları biliyor ki dünyada siyasi yolsuzluklar bir kitap haline getirilse o kitabın yüzde 90’ı AKP yolsuzluklarıyla dolar. Aramızda o kitabı okumuş olanlar da varsa eğer onlarda bugün zaten ait oldukları yere dönenler AK Partinin rozet taktıklarıdır. Bir tarafta onlar var bir tarafta da AK Parti’deki yolsuzluklarla yanlışlarla iktidar partisini bırakıp demokrasi mücadelesi veren Haluk Cömertoğlu var. Yine aynı mücadeleyi şerefli bir şekilde yürüten Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da var, Arguvan’da Ersoy Eren, Doğanşehir’de Mehmet Bayram ve meclis üyelerimiz var”.



Program rozet takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.