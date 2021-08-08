08 Ağu 2021 - 09:28- Asayiş G: 08 Ağu 2021 - 09:33

Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 14 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı mask

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi de hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de kazada yaralandı.
112 acil müdahale ekipleri ve trafik birimleri kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşların tamamını Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
# balıkesir, kaza, 14 Kişi, malatya
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08 Ağu 2021 - 09:28 Malatya- Asayiş

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