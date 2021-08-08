Katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi de hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de kazada yaralandı.
112 acil müdahale ekipleri ve trafik birimleri kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşların tamamını Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.