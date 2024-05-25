İşte en çok Oscar Ödülü kazanan 5 kült film

Bir Oscar Ödülü bile sinema sektörü için oldukça başarılı olarak nitelendirilirken bazı filmler bu ödülden çok fazla kazanarak adını dünya çapında duyurdu. Bu ödüle aday gösterilmek dahi bir başarı kabul edilirken bazı filmlerin 11 Oscar Ödülü kazandığı görülüyor. En çok Oscar Ödülü kazanan filmlerin başında ise, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Titanik, Ben-Hur gibi klasikleşmiş filmler yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ

2003 yapımı aksiyon, fantastik, macera türündeki bu film dünya çapında büyük üne sahip. Oyuncuları arasında Elijah Wood, Orlando Bloom, John Noble, Ian McKellen, Andy Serkis gibi isimlerin yer aldığı klasikleşmiş filmin 11 Oscar Ödülü bulunuyor. Sevilen ve dünya çapında birçok hayranı bulunan film, aday olduğu 11 Oscar adaylığının 11’ini de kazandı.

TİTANİK

Devasa bir geminin batış hikâyesini konu edinen film, dünya çapında büyük ilgi gören filmler arasında yer alıyor. Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio’nun oyunculukları büyük gişe hasılatı yapan filmin ardından çok konuşuldu. Kült olarak anılan filmin 11 Oscar Ödülü bulunuyor. Günümüzde de filmin senaryosundaki bazı olaylar konuşulmaya devam ediyor.

BEN HUR

1959 yapımı filmin beğeni topladığı kadar bazı kesimlerden de tepki çektiği biliniyor. William Wyler’in yönettiği macera, dram türündeki film döneminin örnek gösterilen filmleri arasında yer alıyor. Ben-Hur filminin de 11 Oscar Ödülü bulunuyor.

BATI YAKASI HİKÂYESİ

West Side Story ismi ile bilinen dram, romantik, suç türündeki filmin oyuncuları arasında Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno, George Chakiris gibi isimler yer alıyor. İki grup arasındaki mücadeleyi ve kavgayı anlatan film 10 Oscar Ödülünü elinde bulunduruyor.

GİGİ

1958 yapımı müzikal bir film olan Gigi, komedi, romantik türlerindedir. Film 2004 yılına kadar en yüksek adaylık rekorunu elinde tutarken Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi ile sıralamada geriye düşerek Son imparotor ile paylaştı. Filmin 9 Oscar Ödülü bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi