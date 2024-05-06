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Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri

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Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı spor seferler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ne zaman Süper Lig derbi tarihleri mask
Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ne zaman Süper Lig derbi tarihleri
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, sezonun bitmesine 4 hafta kala Galatasaray, rakibi olan Fenerbahçe'nin 7 puan önünde lider olarak avantajlı durumda bulunuyor. Peki Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü 35. Hafta yani bugün oynanacak iki maçla kapatılacak. 38. Hafta da sezonun bitmesine 4 maç kala, gözler 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ile ilgili tüm detaylar.

37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi stadyumunda oynanacak. Puan tablosuna bakacak olursak Galatasaray 96 puanla birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Fenerbahçe-Galatasaray 2024 derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri

GALATASARAY’DA KALAN MAÇLAR

Galatasaray- Sivasspor: 5 Mayıs

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 12 Mayıs

Galatasaray-Fenerbahçe: 19 Mayıs

Galatasaray- Konyaspor: 26 Mayıs

FENERBAHÇE’DE KALAN MAÇLAR

Fenerbahçe- Konyaspor: 6 Mayıs

Fenerbahçe- Kayserispor: 12 Mayıs

Fenerbahçe-Galatasaray: 19 Mayıs

Fenerbahçe-İstanbulspor: 26 Mayıs

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06 May 2024 - 10:37 - Spor

Mahreç  Besime Güner

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